أشرف خضر: حسني عبد ربه يقترب من الانضمام لجهاز الإسماعيلي الجديد

السبت، 19 فبراير 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

حسني عبد ربه - الإسماعيلي

كشف أشرف خضر المدرب المؤقت لنادي الإسماعيلي عن مستجدات تعيين المدير الفني الجديد للفريق.

وقال أشرف خضر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حمد إبراهيم الأقرب لتولي تدريب الإسماعيلي".

وأضاف "كذلك حسني عبد ربه أيضا يقترب من منصب مدير الكرة في الفريق".

أخبار متعلقة
الإسماعيلي يعاقب محمد الشامي خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز الكومي لـ في الجول: الإعلان عن مدرب الإسماعيلي خلال 48 ساعة.. والمفاوضات جارية مع عدة أسماء

وكشف FilGoal.com عن اقتراب حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز من تدريب الدراويش. (طالع التفاصيل)

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.

الإسماعيلي الدوري المصري حسني عبد ربه
نرشح لكم
طبيب الأهلي: عمار يخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي الأهلي: نخاطب كاف والأمن لحضور الجمهور مباراة صنداونز.. وهذا موقف التجديد لـ موسيماني مرتضى: لن أتحدث عن فريق الزمالك قبل نهاية مباراة الوداد.. الحساب مؤجل لكنه قادم الكومي لـ في الجول: الإعلان عن مدرب الإسماعيلي خلال 48 ساعة.. والمفاوضات جارية مع عدة أسماء الإسماعيلي يعاقب محمد الشامي الزمالك يعلن إصابة زيزو بفيروس كورونا في مباراة تألق أبو جبل والفرص المهدرة.. الزمالك يعود من أنجولا بتعادل سلبي مع ساجرادا خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز
أخر الأخبار
سقوط مروع ومشهد يتصدره نيمار.. نانت يضرب باريس سان جيرمان بثلاثية 8 دقيقة | الدوري الفرنسي
أبو عبلة يشكر طبيب الهلال علي موقفه بعد إصابة عبد المنعم 16 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كين: أنتظر مشاهدة الهدف.. وسون: كان هذا الوقت الصحيح لمواجهة مانشستر سيتي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ريال مدريد يستعيد الثقة بثلاثة على ألافيس 33 دقيقة | الدوري الإسباني
عامر حسين: جمال علام رئيس بعثة المنتخب في السنغال.. وموعد المعسكر وانضمام المحترفين 38 دقيقة | تصفيات كأس العالم
أشرف خضر: حسني عبد ربه يقترب من الانضمام لجهاز الإسماعيلي الجديد 41 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي: عمار يخضع لكافة الفحوصات الطبية قبل إجراء جراحة الرباط الصليبي 49 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - الترجي ينتزع التعادل من شباب بلوزداد 52 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد