أشرف خضر: حسني عبد ربه يقترب من الانضمام لجهاز الإسماعيلي الجديد

كشف أشرف خضر المدرب المؤقت لنادي الإسماعيلي عن مستجدات تعيين المدير الفني الجديد للفريق.

وقال أشرف خضر عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حمد إبراهيم الأقرب لتولي تدريب الإسماعيلي".

وأضاف "كذلك حسني عبد ربه أيضا يقترب من منصب مدير الكرة في الفريق".

وكشف FilGoal.com عن اقتراب حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز من تدريب الدراويش. (طالع التفاصيل)

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.