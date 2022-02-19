خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز

يقترب حمد إبراهيم المدرب المساعد في بيراميدز من تولي تدريب الإسماعيلي خلفا للمدرب الأرجنتيني خوان بروان الذي رحل عن تدريب الدراويش.

وحسبما علم FilGoal.com فأن بيراميدز وافق على رحيل مدربه.

ووفقا لما ذكره مصدر مقرب من المدرب لـFilGoal.com فإن حمد إبراهيم سيتولى مسؤولية تدريب الدراويش عقب عودته من زامبيا، إذ سيخوض بيراميدز مواجهة ضد زاناكو في الكونفدرالية الإفريقية.

وقال المصدر لـFilGoal.com: "بعد عودة المدرب من زامبيا سيعقد جلسة مع مسؤولي الإسماعيلي لإتمام الاتفاق بينهما".

وأضاف "لا يوجد مانع لدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز على تولي حمد إبراهيم تدريب الإسماعيلي".

وسبق أن عمل حمد إبراهيم مدربا مساعدا رفقة إيهاب جلال في مصر للمقاصة والإسماعيلي وبيراميدز.

وأعلن الإسماعيلي رحيل مدربه الأرجنتيني خوان براون، مع تولي أشرف خضر ومحمد حمص قيادة تدريبات الفريق بصورة مؤقتة.

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.