دوري أبطال إفريقيا - الترجي ينتزع التعادل من شباب بلوزداد

السبت، 19 فبراير 2022 - 23:43

كتب : FilGoal

الترجي

تعادل الترجي التونسي مع مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم بلوزداد صاحب الأرض بهدف سجله كريم عريبي في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وتعادل الترجي قبل نهاية المباراة، تحديدا في الدقيقة 82 بهدف زياد مشموم بعد تمريرة حاسمة من المغربي الواعد صابر بورجين.

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النتيجة أبقت الترجي على صدارة المجموعة الثالثة بـ4 نقاط، حيث فاز على جوانينج جالاكسي البوتسواني برباعية نظيفة في الجولة الماضية، فيما يحتل بلوزداد المركز الثالث بنقطتين، بعد تعادله السلبي مع النجم الساحلي في الجولة الأولى.

وفي توقيت سابق تعادل جوانينج جالاكسي مع ضيفه النجم الساحلي بهدف لكل فريق.

سجل سليمان كوليبالي هدف النجم الساحلي في الدقيقة 14، بينما تعادل تابانج سيسيني لجالاكسي في الدقيقة 91.

ويحتل النجم الساحلي المركز الثاني بنقطتين، فيما يتذيل جالاكسي المجموعة بنقطته الأولى.

الترجي شباب بلوزداد دوري أبطال إفريقيا
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