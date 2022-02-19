الأهلي: نخاطب كاف والأمن لحضور الجمهور مباراة صنداونز.. وهذا موقف التجديد لـ موسيماني

السبت، 19 فبراير 2022 - 23:35

كتب : FilGoal

الأهلي - الهلال - كأس العالم للأندية

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي عن خطوات النادي من أجل حضور جماهير الفريق الأحمر لمباراة صنداونز.

وقال سعد شلبي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نخاطب الاتحاد الإفريقي والجهات الأمنية لحضور الجمهور مباراة الأهلي وصنداونز".

وبسؤاله عن موقف ناديه من تجديد تعاقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق قال: "التجديد للمدير الفني قرار خاص بلجنة التخطيط والتي ترفع توصياتها إلى مجلس الإدارة وفور حدوث ذلك سيتم الإعلان عن تجديد تعاقد موسيماني مع الاهلي".

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ويستعد الأهلي لمواجهة مصر للمقاصة يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة 10 من الدوري المصري.

قبل أن يستقبل صنداونز الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتعادل الأهلي سلبيا مع الهلال السوداني في الجولة الثانية من مجموعات دوري الأبطال، وتأجلت مباراته ضد المريخ من الجولة الأولى بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية.

بينما فاز صنداونز على الهلال بهدف وتعادل مع المريخ سلبيا.

الأهلي صنداونز دوري أبطال إفريقيا
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