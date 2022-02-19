توخيل: اللحاق بـ ليفربول ليس مستحيلا.. وهذه أسباب سوء الأداء

شدد توماس توخيل مدرب تشيلسي على أن لحاق فريقه بليفربول في جدور الترتيب ليس مستحيلا ولكن بشرط التحسن في الأداء والنتائج

وحقق تشيلسي فوزا قاتلا على كريستال بالاس بهدف دون مقابل في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال توخيل في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "يجب أن أتحلى بالهدوء حاليا، لقد أتينا من 30 درجة مئوية مختلفة، ولدينا 6 لاعبين مصابون بالبرد بسبب المكيف في الطائرة، وبسبب اختلاف التوقيت لم ينم أي لاعب بشكل جيد في أبو ظبي أو بعد عودتنا".

وواصل "لو اعتقدت بأننا حظينا بأسبوع طبيعي من التحضير للمباراة فهذا غير صحيح نحاول فقط النجاة حاليا"

وتابع "لدينا ضغوطات كبيرة، إذا ذهبت إلى كأس العالم وحققت اللقب، حينها اللاعبين يضعون ضغوطات كثيرة على أنفسهم، كما إننا لم نلعب في الدوري منذ 4 أسابيع".

واستمر "كان ليدنا أيضا بعض المشاكل بالنسبة لأزبليكويتا وهودسون أودوي منعتهم من التدرب وهذه هي الأسباب، أعرف إننا نستطيع أن نلعب بشكل أفضل ونحن نريد ذلك".

وأضاف "لقد كان الفريق صلب دفاعيا وأخبرت الفريق بأنه لا يجب أن نفقد الإيمان ويجب أن نقاتل حتى النهاية وأن نعتبر المباراة كمباراة كأس، ربما ستأتي فرصة واحدة ويجب أن نستغلها وألا نخاطر".

وأكمل "للأسف لن نلعب أمام ليفربول مرة أخرى في الدوري، لا أعرف نتائجهم ولكنه فريق قوي وقد وقعوا مع لاعب كبير في الشتاء ليزيد من قوة الفريق، لن أقول بأنه من المستحيل أن نلحق بهم ولكن يجب أن نطور من لعبنا ونبدأ في الفوز في مباريات متتالية ولا ننظر إلى مانشستر سيتي أو ليفربول".

بذلك الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 50 في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عم مانشستر سيتي صاحب الصدارة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثاني.