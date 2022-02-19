مرتضى: لن أتحدث عن فريق الزمالك قبل نهاية مباراة الوداد.. الحساب مؤجل لكنه قادم

السبت، 19 فبراير 2022 - 23:00

كتب : FilGoal

مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك

وجه مرتضى منصور رئيس الزمالك رسالة إلى جماهير فريقه بعد التعادل مع ساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "جمهور الزمالك العظيم لن نتحدث عن مباراة اليوم أو عن أي شئ يخص فريق الكرة قبل صافرة الحكم عقب نهاية مباراة الزمالك والوداد المغربي الأسبوع القادم".

وأضاف "المطلوب الآن أن نكون كلنا خلف فريقنا وأولادنا والحساب مؤجل ولكنه قادم، الرجاء الهدوء لأن القرارات الانفعالية في الوقت الحالي ليست حلًا وليست في مصلحة الفريق".

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وتعادل الزمالك مع ساجرادا الأنجولي سلبيا في الجولة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

ليرفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المجموعة الرابعة، خلف بترو أتلتيكو الأنجولي المتصدر بـ4 نقاط، والوداد المغربي الثاني برصيد 3 نقاط.

ويلعب الزمالك في الجولة المقبلة ضد الوداد المغربي في المغرب مساء يوم السبت المقبل.

الزمالك مرتضى منصور دوري أبطال إفريقيا الدوري المصري
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