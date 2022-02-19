الملك صلاح يعود للتسجيل.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022

ابتعد محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022.

وسجل صلاح هدفا أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح هو الـ150مع ليفربول في 233 مباراة والـ17 له في الدوري هذا الموسم ليتربع على عرش صدارة الهدافين.

نستعرض معا ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2021-2022

محمد صلاح - ليفربول - 17 هدفا

ديوجو جوتا - ليفربول - 12 أهداف

رحيم ستيرلنج - مانشستر سيتي - 10 أهداف

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد - 9 أهداف

ساديو ماني - ليفربول - 9 أهداف

إيميل سميث رو - أرسنال - 9 أهداف

إيمانويل دينيس - واتفورد - 9 أهداف

جيمي فاردي - ليستر سيتي - 9 أهداف

برونو فيرنانديز - مانشستر يونايتد - 8 أهداف

جارود بوين - وست هام - 8 أهداف

مايكل أنطونيو - وست هام يونايتد - 8 أهداف

نيل موباي - برايتون - 8 أهداف

رافينيا - ليدز يونايتد - 8 أهداف

سون هيونج مين - توتنام - 8 أهداف