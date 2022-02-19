جوارديولا: التسجيل أمام توتنام كان صعبا.. وكين لا يحتاج للتسجيل لإظهار قدراته

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه لعب بشكل جيد أمام توتنام مشيرا إلى أن التسجيل أمام دفاعهم صعبا للغاية.

وخسر مانشستر سيتي أمام توتنام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس بعد المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة، حاولنا من خلال العديد من الجوانب ولكن كان الأمر صعبا للغاية فهم يدافعون بشكل مترابط جدا".

وأضاف "توتنهام يتمتع بالكثير من الجودة ، لقد منحوا الكرة لهاري كين. إنهم جيدون حقا في الهجوم".

وتابع "في الشوط الأول لديهم الهدف وليس أكثر من ذلك، في الشوط الثاني لديهم لعبة اوحدة مع هاري كين في البداية ويسجلون. نحاول التسجيل لكننا استقبلنا الهدف في الوقت الإضافي".

وواصل "الأمر صعب عندما يدافعون بعمق. كانت لدينا فرص للوصول والتسجيل. للأسف لا يمكننا التسجيل".

واستكمل "لم نكن بحاجة إلى خسارة مباراة بالفعل لمعرفة مدى صعوبة الفوز بالدوري. هناك العديد والعديد من المباريات التي لا يزال يتعين لعبها".

وأتم "الجميع يعرف أننا كنا مهتمين بهاري كين لكنه لم يكن خيارًا. انس الأمر إنه من الماضي الآن. ليس من الضروري أن تظهر الأهداف التي سجلها الليلة قدراته قدراته فالكل في إنجلترا يعرف ذلك".

ويبتعد مانشستر سيتي الآن عن ليفربول بـ6 نقاط مع مباراة مؤجلة للريدز قبل 12 جولة على نهاية المسابقة.