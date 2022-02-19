الكومي لـ في الجول: الإعلان عن مدرب الإسماعيلي خلال 48 ساعة.. والمفاوضات جارية مع عدة أسماء

السبت، 19 فبراير 2022 - 22:12

كتب : بسام أبو بكر

يحيى الكومي

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي عن موعد الإعلان عن المدير الفني الجديد للدراويش.

وكان الإسماعيلي أعلن إنهاء تعاقد مدربه الأرجنتيني خوان براون بالتراضي بين الطرفين.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "الإعلان عن المدير الفني الجديد للإسماعيلي يوم الإثنين المقبل".

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وأضاف "لم نستقر بعد على المدير الفني، ولا تزال المفاوضات جارية مع بعض المدربين المصريين ومن بينهم حمد إبراهيم".

وأتم تصريحاته "كان من المفترض الإعلان غدا الأحد عن اسم المدرب، ولكن بسبب المفاوضات تم تأجيل الإعلان إلى الإثنين المقبل".

وكشف FilGoal.com عن اقتراب حمد إبراهيم المدرب العام لنادي بيراميدز من تدريب الدراويش. (طالع التفاصيل)

ورحل الأرجنتيني براون بعد قيادته للفريق في 11 مباراة، فاز مرتين وخسر في 3 لقاءات.

ودرب طلعت يوسف فريق الإسماعيلي بداية الموسم الجاري قبل رحيله والتعاقد مع براون.

ويعاني الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز باحتلاله المركز 17 ورصيده 3 نقاط.

لكن في كأس الرابطة تصدر ترتيب المجموعة الثانية وتأهل للدور نصف النهائي.

ويستضيف الإسماعيلي فريق الجونة يوم الأربعاء.

الإسماعيلي يحيى الكومي حمد إبراهيم الدوري المصري
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