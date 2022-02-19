بالأرقام - كونتي يوقف سلسلة جوارديولا ويذيقه الهزيمة الأولى في الاتحاد.. ومحرز المستفيد الوحيد في سيتي

حقق توتنام هوتسبر فوزا مثيرا على مانشستر سيتي في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تعادل رياض محرز في الدقيقة 92، ولكن نجح هاري كين في استرداد الفوز بهدفه في الدقيقة 95.

وشهدت هذه المباراة توقف سلسلة مانشستر سيتي في البريميرليج والتي امتدت إلى 15 مباراة بدون هزيمة.

وبات أنطونيو كونتي أول مدرب لتوتنام يفوز على بيب جوارديولا في ملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي.

وطوال فترته مع مانشستر سيتي، نجح 4 فرق فقط في التغلب على جوارديولا ذهابا وإيابا في موسم واحد، بات توتنام رابعهم تحت قيادة مدربين مختلفين.

وفاز توتنام بمباراة الجولة الأولى 1-0 تحت قيادة نونو سانتو، وأكمل كونتي هذا العمل الليلة.

قبل السبرز، كان كونتي هو الأول مع تشيلسي في موسم 2016-2017، ثم مانشستر يونايتد مع أولي جونار سولشاير في موسم 2019-2020، ثم ولفرهامبتون في الموسم نفسه تحت قيادة نونو سانتو.

وسجل هاري كين في ملعب الاتحاد للمرة الأولى منذ 6 سنوات، تحديدا 14 فبراير 2016، وهي الليلة التي شهدت آخر فوز لتوتنام في ملعب مانشستر سيتي.

الجانب الإيجابي الوحيد في صفوف السيتيزينز كان من نصيب الجزائري رياض محرز، الذي سجل هدفه رقم 18 ليعادل حصيلته الأفضل في مسيرته، والتي حققها في موسم 2015-2016 حين توج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليستر سيتي.

وأخيرا استمرت شراكة هاري كين وهيونج مين سون في تألقها، حيث عادلا الرقم القياسي لشراكة متداخلة في أهداف بتاريخ الدوري الممتاز "بريميرليج" بـ36 هدفا.