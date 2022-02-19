جوارديولا يتعلم مجددا من كونتي.. توتنام يمنح قبلة الحياة لـ ليفربول بفوز قاتل على سيتي

حقق توتنام هوتسبير انتصارا قاتلا على المتصدر مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في قمة مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.

سجل لـ توتنام هاري كين هدفين وديان كولوسيفسكي، بينما سجل رياض محرز وإلكاي جوندوجان لـ مانشستر سيتي.

بيب جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة أظهر تقديره الكبير لـ أنطونيو كونتي وأشار إلى أنه يتعلم شيئا جديدا في كل مرة يشاهد فيها مباراة للمدرب الإيطالي ويبدو أنه تعلم هذا اليوم.

التشكيل

أبقى بيب جوارديولا رياض محرز على مقاعد البدلاء.

على الجانب الآخر، قرر أنطونيو كونتي الدفاع بالثنائي رودريجو بينتانكور وديان كولوسيفسكي.

بيب جوارديولا x أنطونيو كونتي سترلينج ودي بروين وفيل فودين يقودون هجوم مانشستر سيتي📋 سون وهاري كين وكولوسيفسكي يقودون هجوم توتنام 📋#في_إنجلترا pic.twitter.com/sq22EMvSsx — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2022

أحداث المباراة

باغت توتنام هوتسبير مضيفه مانشستر سيتي مبكرا بالهدف الأول عن ديان كولوسيفسكي في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة سحرية من هاري كين وتمهيد من سون هيونج كين.

توتنام اعتمد على فكرة مكررة بإفراغ المساحات في الناحية اليمنى بالتحول لأربعة مدافعين وقت بناء الهجمة وتحركات سون وكين بين الخطوط أو إلى الخلف لصناعة الخطورة خلف كانسيلو، أو بتجميع اللعب وعكسه على الجانب الأيسر.

وهدد توتنام مرمى مانشستر سيتي مجددا في الدقيقة 14 بعد هجمة مرتدة وصلت من إيمرسون إلى سيسينيون الذي سدد في الشباك من الخارج.

وبدأ مانشستر سيتي رده بسلسلة مراوغات من جواو كانسيلو وتسديدة قوية جاءت بجوار القائم في الدقيقة 17.

3 دقائق بعد ذلك، ومرر رحيم ستيرلنج إلى إلكاي جوندوجان الذي سدد بقوة في القائم.

وعاد كانسيلو مجددا ليسدد من خارج منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة 22.

ولعب كيفن دي بروين عرضية إلى فودين الذي سدد وتصدى لها لوريس.

مانشستر سيتي سجل هدف التعادل في الدقيقة 32 عن طريق إلكاي جوندوجان مستغلا الإبعاد الخاطئ من لوريس لكرة عرضية من رحيم ستيرلنج لينتهي الشوط الأول بهذه النتيجة.

وكاد روبن دياز كاد أن يسجل الهدف الثاني لمانشستر سيتي في الدقيقة 49 بعد عرضية كيفن دي بروين وكلن كرته مرت أمام المرمى دون أن تجد من يقابلها.

رد بعدها توتنام بتمريرة من هاري كين إلى سون هيونج مين الذي راوغ وسدد من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها إديرسون.

وسجل هاري كين الهدف الثاني لـ توتنام مستغلا عرضية من سون هيونج مين في الدقيقة 63.

4 دقائق بعد ذلك ومرر سون مجددا إلى هاري كين قبل أن يتألق إديرسون ليمنع الهدف الثالث.

وسجل هاري كين الهدف الثالث لـ توتنام بعد عرضية من كولوسيفسكي ولكن تقنية الفيديو ألغت الهدف.

وضعط مانشستر سيتي بكل قوته بعد ذلك من أجل التعادل ليحتسب الحكم ركلة جزاء في الدقيقة 90 بعد لمسة يد على كريستيان روميرو.

ركلة جزاء سددها البديل رياض محرز بنجاح ليودعها الشباك.

وبينما كان مانشستر سيتي يبحث عن الهدف الثالث فاجئ كولوسيفسكي الجميع بعرضية حولها هاري كين إلى الشباك في الدقيقة 96.

فوز رفع رصيد توتنام للنقطة 39 في المركز السابع، بينما توقف رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول مع مباراة أقل للريدز.