الهلال يتمسك بقضيته أمام المحكمة الرياضية بشأن مباراة الأهلي

السبت، 19 فبراير 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

أليو ديانج مع الأهلي أمام الهلال

أعلن الهلال السوداني تمسكه بالقضية التي رفعها أمام المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بشأن حظر دخول الجماهير لمباراة الفريق الأخيرة أمام الأهلي.

وأقيمت المباراة أمس -الجمعة- ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبي.

جاء ذلك في بيان رسمي من نادي الهلال نقل خلاله أحداث اجتماع "لجنة التسيير" المسؤولة عن النادي، والذي تم برئاسة الطاهر يونس النائب الأول لرئيس اللجنة.

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وسيسافر الهلال إلى القاهرة في منتصف الأسبوع لمواجهة المريخ في الجولة الثالثة، حيث سيلعب المريخ مبارياته في مصر نظرا لعدم جاهزية ملعبه.

وتقام المباراة في الخامس والعشرين من فبراير الجاري، بينما يلعب الأهلي ضد ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي.

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