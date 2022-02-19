هندرسون: نورويتش قدم مباراة ممتازة.. والتغييرات ساعدتنا على تحقيق الفوز

السبت، 19 فبراير 2022 - 20:48

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون - محمد صلاح

أشاد جوردان هيندرسون قائد ليفربول بالأداء الذي قدمه فريق نورويتش سيتي خلال مواجتهم.

وفاز ليفربول على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال هيندرسون في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد كانت مباراة جيدة من الدوري الإنجليزي الممتاز ونورويتش سيتي قدم مباراة ممتازة وهو فريق يلعب كرة قدم جيدة".

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وتابع "تأخرنا بهدف وأحبطنا بسببه ولكننا رددنا واستعدنا الزخم وسجلنا هدف التعادل، والجماهير انطلقت منذ تلك النقطة".

وأضاف "لقد استيقظ العديد منا اليوم، في الشوط الأول كان من الممكن أن نسجل هدفا أو إثنين وربما أيضا أتحنا لهم الفرصة لتسجيل هدف أو هدفين، ولكن في النهاية أجرينا العديد من التغييرات واعتقد أن ذلك ساعد".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 57 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند النقطة الـ 17 في المركز الأخير.

جوردان هندرسون ليفربول
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