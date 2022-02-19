مؤتمر كارتيرون: نعاني من إهدار الفرص السهلة.. وأثق في قدرات اللاعبين أمام الوداد

السبت، 19 فبراير 2022 - 20:44

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد تعادل فريقه أمام مضيفه ساجرادا الأنجولى بدون أهداف في لقاء اليوم.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "11 نوفمبر" ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الزمالك يبحث عن الفوز نظرا لتعادله في المباراة الأولى على ملعبه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق مازال يعانى من إهدار الفرص السهلة وعدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية إلى أهداف".

أخبار متعلقة
الزمالك يعلن إصابة زيزو بفيروس كورونا في مباراة تألق أبو جبل والفرص المهدرة.. الزمالك يعود من أنجولا بتعادل سلبي مع ساجرادا حوار في الجول - وائل جمعة: دوري السوبر الإفريقي فكرة خبيثة.. والسنغال أفضل في كل المراكز إلا محمد صلاح

وأضاف "أداء الفريق لم يكن جيدا فى الشوط الأول ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمانا".

وأوضح "المواقف السابقة التى تعرض لها الزمالك فى السنوات الماضية تجعل لدينا إصرار على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة".

وتابع "الفريق أمامه 4 مباريات فى مشوار دور المجموعات. أثق تماما فى قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام الوداد في الجولة القادمة".

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة، بينما حصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الاخير.

باتريس كارتيرون الزمالك دوري أبطال إفريقيا ساجرادا
نرشح لكم
استعدادا لمواجهة الوداد.. زيزو يسافر مباشرة من أنجولا إلى المغرب في الجول يكشف - كواليس اهتمام الرجاء بالتعاقد مع الشعباني.. وموقف المصري بسبب الأزمة المالية.. شباب بلوزداد يتكفل بمصاريف سفر وفاق سطيف إلى جنوب إفريقيا مدرب ساجرادا: لاعبان لفتا انتباهي في الزمالك.. وغياب زيزو أفادنا سفير مصر في أنجولا: لا مشكلة في سفر زيزو لأي مكان بعد تحول عينته لسلبية محمد عبد المنعم ضمن تشكيل أفضل لاعبي الجولة الثانية لدوري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراة الزمالك مع الوداد.. والقنوات الناقلة استعدادا لمباراة الوداد.. حازم إمام ينتظم في مران الزمالك
أخر الأخبار
وزير الرياضة يكشف تفاصيل حضور 60 ألف مشجع لمباراة مصر والسنغال دقيقة | منتخب مصر
مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الاتحاد.. جووووول إيبوكا 16 دقيقة | الدوري المصري
نور يسري لـ في الجول: ذهبية إفريقيا للريشة الطائرة لم تكن سهلة.. وهذا ما نحتاجه لإنجاز عالمي 24 دقيقة | رياضات أخرى
تشكيل الدوري المصري - إيبوكا يقود هجوم إنبي.. والغندور وميسي أساسيان مع الاتحاد 27 دقيقة | الدوري المصري
تعادل يفيد الآخرين بين سيراميكا كليوباترا وغزل المحلة 33 دقيقة | الدوري المصري
الاتحاد الجزائري يتضامن مع يوسف بلايلي بعد الهتافات العنصرية 36 دقيقة | أوروبا
استعدادا لمواجهة الوداد.. زيزو يسافر مباشرة من أنجولا إلى المغرب 47 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف - كواليس اهتمام الرجاء بالتعاقد مع الشعباني.. وموقف المصري 55 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 2 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد 3 رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 4 في الجول يكشف سر استمرار زيزو في أنجولا وتخلفه عن العودة مع الزمالك