مؤتمر كارتيرون: نعاني من إهدار الفرص السهلة.. وأثق في قدرات اللاعبين أمام الوداد

أبدى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد تعادل فريقه أمام مضيفه ساجرادا الأنجولى بدون أهداف في لقاء اليوم.

جاء ذلك في المباراة التي جمعتهما على ملعب "11 نوفمبر" ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان الزمالك يبحث عن الفوز نظرا لتعادله في المباراة الأولى على ملعبه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهما.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفريق مازال يعانى من إهدار الفرص السهلة وعدم القدرة على ترجمة السيطرة الميدانية إلى أهداف".

وأضاف "أداء الفريق لم يكن جيدا فى الشوط الأول ولكن المنافس لم يشكل خطورة على مرمانا".

وأوضح "المواقف السابقة التى تعرض لها الزمالك فى السنوات الماضية تجعل لدينا إصرار على معالجة الأخطاء والبحث عن الانتصارات في المباريات المقبلة".

وتابع "الفريق أمامه 4 مباريات فى مشوار دور المجموعات. أثق تماما فى قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز أمام الوداد في الجولة القادمة".

ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة، بينما حصد ساجرادا على أول نقطة ليحتل المركز الاخير.