كلوب يعلق على تسجيل صلاح لهدفه الـ 150.. ويكشف عن حالة جوتا وفيرمينو

أشاد يورجن كلوب مدرب ليفربول بالرقم الذي حققه محمد صلاح بتسجيله لهدف في مرمى نورويتش سيتي.

وسجل محمد صلاح الهدف الثاني لليفربول في المباراة ليصل إلى الهدف رقم 150 بقميص ليفربول.

وفاز ليفربول على نورويتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لقد مررنا بلحظاتنا ولكن المباراة كادت أن تسير في اتجاه مغاير تماما بعد كرة الهدف التي غيرت اتجاهها ولكن هؤلاء الأولاد لا يستسلمون".

وتابع "لقد لعبنا مباراة جيدة جدا وسجلنا أهدافا رائعة وقمنا بتغيير طريقة اللعب إلى 4-4-2 وهذا ضروري في لحظة كتلك، يجب أن تلقي بكل العلم الذي لديك".

وواصل "تياجو ألكانتارا كانت تمريراته منعشة ومريحة ومليئة يالثقة وهذا ساعد أيضا، هو لاعب جيد وعلينا فقط التأكد من الحفاظ على ليقاته البدنية".

وأضاف "دييجو جوتا لم يكن متاحاولا نعرف لكم من الوقت سيستغرق، وفيرمينو يعاني من مشكلة في العضلات وسيغيب لفترة لذلك علينال حفاظ على لياقة الأول وخلق روح مثل التي رأيناها اليوم".

وتحدث كلوب عن وصول صلاح للهدف رقم 150 مع ليفربول: "رقم عظيم ومميز، لقد شارك في مركز مختلف وقدم أداء استثنائي وعندما عاد لمكانه الطبيعي قدم أداء رائع مرة أخرى".

بذلك الفوز ارتفع رصيد ليفربول للنقطة الـ 57 في المركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، بينما توقف رصيد نورويتش سيتي عند النقطة الـ 17 في المركز الأخير.