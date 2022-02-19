الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 19

واصل أسوان التحليق بصدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية رافعا رصيده إلى 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المنيا أقرب ملاحقيه.

ويملك كيما أسوان فرصة تقليص الفارق إلى 7 نقاط إذا فاز على ديروط غدا.

وفي الوقت الحالي يتواجد الألومنيوم في المركز الثالث بـ34 نقطة، بينما يحتل بترول أسيوط المركز الرابع بـ33 نقطة.

وإليكم نتائج الجولة 19:

🔴 نتائج مباريات الجولة الـ 19 بمجموعة الصعيد من دوري الدرجة الثانية ⚽🇪🇬 pic.twitter.com/DiGQTh5Av0 — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2022

وإليكم جدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 19: