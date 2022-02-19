الدرجة الثانية - تعرف على ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 19

السبت، 19 فبراير 2022 - 20:27

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - الصعيد

واصل أسوان التحليق بصدارة مجموعة الصعيد في دوري الدرجة الثانية رافعا رصيده إلى 43 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المنيا أقرب ملاحقيه.

ويملك كيما أسوان فرصة تقليص الفارق إلى 7 نقاط إذا فاز على ديروط غدا.

وفي الوقت الحالي يتواجد الألومنيوم في المركز الثالث بـ34 نقطة، بينما يحتل بترول أسيوط المركز الرابع بـ33 نقطة.

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وإليكم نتائج الجولة 19:

وإليكم جدول ترتيب مجموعة الصعيد بعد الجولة 19:

الدرجة الثانية الدرجة الثانية - مجموعة الصعيد أسوان
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