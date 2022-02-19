رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش

سجل محمد صلاح أول أهدافه مع ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي بعد عودته من بطولة أمم إفريقيا 2021.

وأحرز محمد صلاح هدف ليفربول الثاني أمام نورويتش سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017.

وسجل صلاح 150 هدفا وصنع 56 آخرين في 233 مباراة.

وأصبح محمد صلاح عاشر لاعب في ليفربول يصل لهذا الرقم.

وسجل صلاح 121 هدفا بالقدم اليسرى، 23 بالقدم اليمنى، 6 بالرأس.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

وأصبحت مباراة نورويتش هي المباراة رقم 30 التي يسجل فيها صلاح وماني معا في البريميرليج، أكثر من أي ثنائية أخرى في تاريخ الدوري.

وحصد محمد صلاح لقب رجل المباراة.

وجاءت أرقام صلاح في المباراة كالتالي:

التمريرات الصحيحة: 34 من أصل 40

لمس الكرة داخل منطقة الجدزاء: 20

التسديدات: 8 منها 3 على المرمى

المراوغات الناجحة: 4

العرضيات: 5

الفوز بالثنائيات الأرضية: 5 من أصل 10

الأهداف: 1