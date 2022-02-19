محمد صلاح: سعيد بتسجيل الهدف رقم 150.. وهذا ما يمكننا فعله في منافسة مانشستر سيتي

تحدث محمد صلاح نجم ليفربول عن تسجيله للهدف رقم 150 في مباراة الفريق ضد نورويتش سيتي والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.

وقال محمد صلاح في تصريحاته لـ "بي بي سي" عقب المباراة: "إنه شعور رائع. عانينا قليلا في البداية ولكن لعبنا كرة قدم جيدة في الشوط الأول".

وأضاف "بدأنا الشوط الأول وتلقينا هدفا لذلك باتت المباراة صعبة، ولكنها نتيجة عظيمة وبالتأكيد أنا سعيد بتسجيل هدفي رقم 150".

وتابع "أنا فخور دائما بالتسجيل لهذا النادي. الشيء الأهم هو الفوز".

وعن نورويتش قال صلاح: "لقد خسروا 8 مباريات وفازوا بـ4 ولذلك هم يعرفون كيف يلعبون ويفوزون. إنها مباراة صعبة".

وواصل النجم المصري "تلقينا هدفا هنا في أنفيلد ولكن كان الجمهور خلفنا والأجواء لا تصدق كالعادة".

وأوضح "ما يمكننا فعله هو التركيز على كل مباراة. حين تنافس مانشستر سيتي، فهم يفوزون بالمباريات معظم الوقت، ولذلك نحن بحاجة للتركيز على أنفسنا فقط ثم سنرى ما سيحدث في نهاية الموسم".

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.