فوز قاتل لتشيلسي على كريستال بالاس.. وأرسنال يواصل صحوته بالانتصار على برينتفورد

حقق تشيلسي فوزا قاتلا على كريستال بالاس بهدف دون رد على ملعب الأخير في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بادر تشيلسي بالهجوم عن طريق أنطونيو روديجير في الدقيقة العاشرة بتسديدة قوية أنقذها الحارس فيسينتي جوايتا بطريقىة رائعة.

وفي الدقيقة الـ 20 أتيحت فرصة أخرى لتشيلسي بعد انفراد لنجولو كانتي ولكن جوايتا تألق من جديد.

وفي الشوط الثاني سجل زياش هدف التقدم في الدقيقة الـ 75 ولكن الحكم ألغى الهدف لوجود حالة تسلل على روميلو لوكاكو في بداية الهجمة.

وفي الدقيقة الـ 89 عاد زياش وسجل هدفا قاتلا بعد عرضية من ماركوس ألونسو ليسدد كرة مباشرة في المرمى بشكل رائع.

بذلك الفوز ارتفع رصيد تشيلسي للنقطة الـ 50 في المركز الثالث بفارق 13 نقطة عم مانشستر سيتي صاحب الصدارة، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند النقطة الـ 26 في المركز الـ 13.

وفي مباراة أخرى أقيمت في نفس التوقيت حقق أرسنال فوزا صعبا على برينتفرود بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب الإمارات.

تقدم أرسنال عن طريق إيميل سميث رو الذي استغل تقدم لاعبي برينتفورد لينطلق من وسط الملعب ويسدد تسديدة أرضية في المرمى في الدقيقة الـ 48.

وفي الدقيقة الـ 78 أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني لأرسنال بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وقلص برينتفرود الفارق في الدقيقة الـ 93 عن طريق كريستيان نورجارد الذي تابع تسديدة كريستوفير أجير ليسجل في المرمى الخالي.

وارتفع رصيد أرسنال للنقطة الـ 42 في المركز السادس بفارق نقطة عن الدخول للمربع الذهبي بينما توقف رصيد برينتفورد عند النقطة الـ 24 في المركز الـ 14