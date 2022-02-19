في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره أمام نورويتش لفوز بثلاثية

قلب ليفربول تأخره بهدف دون رد لفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على نورويتش سيتي ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.

سجل لـ ليفربول محمد صلاح وساديو ماني ولويس دياز، بينما أحرز سيرجينت هدف نورويتش سيتي الوحيد.

التشكيل

قرر يورجن كلوب إشراك الثنائي جو جوميز وتسيميكاس على الطرفين في مكان آرنولد وروبيرتسون.

وتواجد الثنائي فابينيو وتياجو ألكانتارا على مقاعد البدلاء ليبدأ تشامبرلين ونابي كيتا في التشكيل الأساسي.

تشكيــل ليفربــول - صلاح يقود خط الهجوم أمام نورويتش سيتــي#في_إنجلترا pic.twitter.com/k3WWa7pBLk — FilGoal (@FilGoal) February 19, 2022

أحداث المباراة

هدد نورويتش سيتي مرمى ليفربول من الدقيقة الأولى بكرة مخادعة أبعدها أليسون إلى ركنية.

وسدد ساديو ماني بقوة من على حدود منطقة الجزاء فوق العارضة مع الدقيقة الثانية.

وسجل راشيكا هدفا في الدقيقة الثالثة ألغاه الحكم بداعي التسلل.

رد ليفربول مجددا بعرضية من محمد صلاح إلى كوستاس تسيميكاس الذي سدد فوق العارضة من داخل الست ياردات.

وتألق جان حارس نورويتش في الدقيقة 14 لينقذ رأسية خطيرة من ساديو ماني.

وأهدر تيمو بوكي بعدها فرصة انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة من سيرجينت.

وتوغل لويس دياز بمجهود فردي في الدقيقة 17 ليسدد بجوار القائم.

وأنقد جان نورويتش من الهدف الاول مجددا في الدقيقة 37 بعد تصديه لمحاولة خطيرة من كوستاس تسيميكاس.

وسجل فيرجل فان دايك هدفا لليفربول في الدقيقة 38 ألغاه الحكم بداعي التسلل.

نورويتش باغت ليفربول بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني بعد مراوغة من سيرجينت لأكثر من لاعب في دقاع ليفربول وتسديدة اصطدمت بماتيب وغيرت اتجاهها لتباغت أليسون وتسكن الشباك.

وتدخل يورجن كلوب في الدقيقة 62 بإقحام تياجو ألكانتارا وديفوك أوريجي في مكان أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا.

وسجل ساديو ماني هدف التعادل بضربة خلفية مزدوجة بعد رأسية من كوستاس تسيميكاس في الدقيقة 64.

3 دقائق بعد ذلك واستغل محمد صلاح تمريرة طولية من الحارس أليسون ليتلاعب بدفاع نورويتش ويسجل الهدف الثاني.

الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017.

وسجل صلاح 150 هدفا وصنع 56 آخرين في 233 مباراة.

وأصبح محمد صلاح عاشر لاعب في ليفربول يصل لهذا الرقم.

وسجل صلاح 121 هدفا بالقدم اليسرى، 23 بالقدم اليمنى، 6 بالرأس.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

وأصبحت مباراة نورويتش هي المباراة رقم 30 التي يسجل فيها صلاح وماني معا في البريميرليج، أكثر من أي ثنائية أخرى في تاريخ الدوري.

وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 72 ولكن تسديدته جاءت بجوار القائم.

وأحرز الوافد الجديد لويس دياز الهدف الثالث وأول أهدافه مع الريدز في الدقيقة 81 بعد تمريرة من هندرسون وإنهاء رائع من الكولومبي.

فوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 57 بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي الذي يواجه توتنام في قمة مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي.