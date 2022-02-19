تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. والصفقات الجديدة تدعم توتنام

السبت، 19 فبراير 2022 - 18:36

كتب : FilGoal

توتنام - مانشستر سيتي - جوندوجان

أعلن الثنائي بيب جوارديولا وأنطونيو كونتي تشكيل مانشستر سيتي وتوتنام لقمة مباريات الأسبوع 26 من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 63 نقطة.

ويتواجد توتنام في المركز التاسع برصيد 36 نقطة.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إديرسون

خط الدفاع: جواو كانسيلو - إيمريك لابورت - روبن دياز - كايل ووكر

خط الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - إلكاي جوندوجان

خط الهجوم: فيل فودين - رحيم ستيرلنج - كيفن دي بروين

وجاء تشكيل توتنام كالتالي:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: إيمرسون رويال - سيرجيو روميرو - إيريك داير - بن ديفيز - ريان سيسينيون

خط الوسط: إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - ديان كولوسيفسكي

مانشستر سيتي توتنام الدوري الإنجليزي
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