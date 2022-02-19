رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش
السبت، 19 فبراير 2022 - 18:33
كتب : FilGoal
عاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي من جديد.
محمد صلاح
النادي : ليفربول
وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام نورويتش ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.
الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017.
وسجل صلاح 150 هدفا وصنع 56 آخرين في 233 مباراة.
وأصبح محمد صلاح عاشر لاعب في ليفربول يصل لهذا الرقم.
وسجل صلاح 121 هدفا بالقدم اليسرى، 23 بالقدم اليمنى، 6 بالرأس.
ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.
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