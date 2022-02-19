رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش

السبت، 19 فبراير 2022 - 18:33

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

عاد محمد صلاح للتسجيل مع ليفربول في الدوري الإنجليزي من جديد.

وسجل صلاح هدف ليفربول الثاني أمام نورويتش ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي.

الهدف هو الـ150 لمحمد صلاح مع ليفربول في جميع المسابقات منذ انضمامه للفريق في 2017.

أخبار متعلقة
مؤتمر عمر جابر: الجميع جاهز للقاء زاناكو.. ولدينا الرغبة في الفوز في الجول يكشف سبب غياب زيزو عن الزمالك أمام ساجرادا تقرير: ماني يرفض الاحتفال بـ أمم إفريقيا في آنفيلد بسبب صلاح اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع

وسجل صلاح 150 هدفا وصنع 56 آخرين في 233 مباراة.

وأصبح محمد صلاح عاشر لاعب في ليفربول يصل لهذا الرقم.

وسجل صلاح 121 هدفا بالقدم اليسرى، 23 بالقدم اليمنى، 6 بالرأس.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. والصفقات الجديدة تدعم توتنام تقرير: ماني يرفض الاحتفال بـ أمم إفريقيا في آنفيلد بسبب صلاح انتهت في إنجلترا - ليفربول (3)-(1) نورويتش مباشر في إنجلترا - بالاس (0) (1) تشيلسي.. وأرسنال (2) (0) برينتفورد.. جوووول قاتل تشكيل تشيلسي - سار ظهير أيمن لأبطال العالم أمام كريستال بالاس تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نورويتش.. وغياب أرنولد وفيرمينو جوارديولا: حاولنا ضم كين 4 مرات
أخر الأخبار
خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز 10 دقيقة | الدوري المصري
شارك بديلا ولم يكمل اللقاء.. مرموش يعود في تعادل شتوتجارت مع بوخوم 10 دقيقة | الدوري الألماني
تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. والصفقات الجديدة تدعم توتنام 18 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اتحاد جدة يعلن غياب حجازي 6 أسابيع 42 دقيقة | المحترفون
مؤتمر عمر جابر: الجميع جاهز للقاء زاناكو.. ولدينا الرغبة في الفوز 50 دقيقة | الكونفدرالية
مباشر في إفريقيا - ساجرادا (0)-(0) الزمالك.. الجزيري يهدر أخطر فرصة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
في الجول يكشف سبب غياب زيزو عن الزمالك أمام ساجرادا ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد