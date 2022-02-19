في الجول يكشف سبب غياب زيزو عن الزمالك أمام ساجرادا

يغيب أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك عن مباراة فريقه أمام ساجرادا أسبرنسا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا.

وعلم FilGoal.com أن سبب غياب زيزو عن الزمالك في هذه المباراة هو شعوره بالإجهاد.

ما تسبب في عدم مشاركة زيزو في مران الزمالك الرئيسي ليلة المباراة.

ولذلك قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون عدم الدفع باللاعب في المباراة حفاظا عليه.

وكان الزمالك قد استهل مشواره في مجموعات دوري أبطال إفريقيا بالتعادل بهدفين لكل فريق مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة.

وفاز بترو أتليتكو فاز منذ قليل على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.