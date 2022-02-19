تقرير: ماني يرفض الاحتفال بـ أمم إفريقيا في آنفيلد بسبب صلاح

رفض ساديو ماني لاعب ليفربول الاحتفال ببطولة أمم إفريقيا في ملعب آنفيلد.

وبحسب كنال بلوس الفرنسية، فإن ساديو ماني لم يرغب في الاحتفال بفوزه بأمم إفريقيا في آنفيلد احتراما لزميله في الفريق محمد صلاح.

وفاز ساديو ماني مع السنغال بأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد على حساب منتخب مصر بضربات الترجيح.

وخسر محمد صلاح النهائي الثاني لمنتخب مصر في أمم إفريقيا أمام السنغال.

ويتواجد الثنائي في التشكيل الأساسي لـ ليفربول أمام نورويتش في الأسبوع الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز وهي المباراة الأولى التي يبدأها صلاح وماني في التشكيل الأساسي.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر مع مباراة أقل للريدز.