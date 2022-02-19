تشكيل الزمالك - عبد الغني مدافع ثالث.. وزيزو خارج القائمة أمام ساجرادا

يقود التونسي سيف الدين الجزيري تشكيل الزمالك في مواجهة ساجرادا أسبرنسا الأنجولي في الجولة الثانية لحساب المجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد محمد عبد الغني في وسط الملعب وبجواره إمام عاشور، بينما غاب أحمد سيد زيزو عن قائمة الفريق.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمود حمدي الونش - محمد عبد الغني – محمود علاء

الوسط: أحمد فتوح – إمام عاشور - يوسف إبراهيم أوباما – حمزة المثلوثي

أمامهم: رزاق سيسيه – محمود عبد الرازق شيكابالا

الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد عواد – محمد عبد الشافي – عبد الله جمعة – محمد طارق – ماجد هاني – إسلام جابر – عمر السعيد – محمد أوناجم – أشرف بنشرقي

وكان الزمالك قد استهل مشواره بالتعادل بهدفين لكل فريق مع بترو أتليتكو الأنجولي في القاهرة.

يذكر أن بترو أتليتكو فاز منذ قليل على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.