دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الأهلي.. المريخ يفرض التعادل على صنداونز

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:53

كتب : FilGoal

صنداونز - المريخ - دوري أبطال إفريقيا

فرض المريخ السوداني التعادل السلبي على صنداونز الجنوب إفريقي بدون أهداف لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا في مباراة أقيمت على ملعب الأهلي we السلام بالقاهرة.

ويخوض المريخ مبارياته بالقاهرة بسبب عدم استيفاء شروط إقامة المباريات على ملعبه في السودان من الاتحاد الإفريقي.

وتصدر صداونز الترتيب برصيد 4 نقاط بينما الأهلي والهلال والمريخ خلفه برصيد نقطة واحدة.

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ويستعد الأهلي للقاء صنداونز يوم السبت المقبل، بينما سيحل الهلال ضيفا على المريخ السوداني في الجولة الثالثة.

وتعد تلك المباراة الأولى لصنداونز الذي يفشل في تسجيل الأهداف بها منذ خسارته من أمازولو في الدوري المحلي في ديسمبر الماضي، إذ سجل في آخر 5 مباريات له منذ ذلك الحين.

التشكيل

قاد بيتر شالولي هجوم صندوانز الجنوب إفريقي في مواجهة المريخ السوداني في غياب الأوروجوياني جاستون سيرينو بسبب الإصابة.

بينما بدأ المريخ بثنائية هجومية مكونة من: النيجيري توني أدجوماريجوي بجوار رمضان عجب.

وصف المباراة

بدأ صنداونز المباراة بضغط قوي على لاعبي المريخ بحثا عن هدف مبكر.

وفي الدقيقة 14 كاد موداو أن يتقدم لبرازيل إفريقيا -لقب صنداونز- إذ انفرد بالمرمى من يمين منطقة الجزاء وسدد كرة بعيدة عن المرمى.

رد المريخ جاء قويا، كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء لصالح وصلت إلى الجزولي نوح داخل المنطقة الذي سدد كرة يسارية لكن تشتيت رائع من مدافع صنداونز من على خط المرمى في الدقيقة 28.

وأهدر بيتر شالويلي فرصة هدف التقدم لصنداونز بعدما انفرد لكنه تباطأ في تسديدة الكرة ليتصدى لها الحارس في الدقيقة 34.

وسدد النيجيري توني مهاجم المريخ كرة قوية مرت بجوار القائم لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني سدد لاعب صنداونز كرة مرت بجوار القائم في الدقيقة 51.

وشهد الشوط الثاني دخول بعض الجماهير السودانية لمؤازرة فريقهم من المدرجات.

وبعد 3 دقائق سجل مروان عجب هدفا للمريخ لكن الهدف ألغي سريعا بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 78 صوب كوتوميلا لاعب صنداونز كرة من خارج منطقة الجزاء لكنها بعيدة عن المرمى.

وكاد صنداونز أن يسجل هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ دفاعي فادح لكن الكرة مرت بجوار القائم، لتُحسم المباراة بتعادل سلبي.

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