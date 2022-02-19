تشكيل ساجرادا - ساتشي وسيلسو يقودان الهجوم ضد الزمالك

أعلن نادي ساجرادا اسبرانسا تشكيله لمواجهة ضيفه الزمالك اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.

وجاء التشكيل:

حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا

الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا

الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو - ليبوا

الهجوم: ساتشي - سيلسو

وخسر ساجرادا بنتيجة 3-صفر في الجولة الأولى ضد مضيفه الوداد.

بينما تعادل الزمالك بنتيجة 2-2 مع ضيفه بترو أتليتكو.

وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.