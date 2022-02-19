تشكيل ساجرادا - ساتشي وسيلسو يقودان الهجوم ضد الزمالك
السبت، 19 فبراير 2022 - 17:32
كتب : FilGoal
أعلن نادي ساجرادا اسبرانسا تشكيله لمواجهة ضيفه الزمالك اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.
وجاء التشكيل:
حراسة المرمى: ليوناردو موتوندا
الدفاع: جويس لوماليسا - كيالوندا جاسبار – مامادو ساديو - كارانجا
الوسط: ديبو - كارلينوس - فيكتوريانو - ليبوا
الهجوم: ساتشي - سيلسو
وخسر ساجرادا بنتيجة 3-صفر في الجولة الأولى ضد مضيفه الوداد.
بينما تعادل الزمالك بنتيجة 2-2 مع ضيفه بترو أتليتكو.
وينطلق اللقاء الساعة 6 مساء وتنقله قناة beIN 3.
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