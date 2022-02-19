دوري أبطال إفريقيا - مجموعة الزمالك.. بترو أتليتكو يتصدر بإسقاط الوداد

فاز بترو أتليتكو الأنجولي على ضيفه الوداد المغربي بنتيجة 2-1 اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وارتقى بترو أتليتكو لصدارة ترتيب المجموعة الرابعة ورصيده 4 نقاط بينما تراجع الوداد للوصافة ورصيده 3 نقاط.

ويبلغ رصيد الزمالك نقطة ولا رصيد لساجرادا اسبرانسا، وبعد قليل يلعب الأخير ضد ضيفه الأول.

وكان بترو أتليتكو الطرف الأفضل في ملعبه أمام بطل المغرب وتقدم في الدقيقة 41 بتسديدة أرضية متقنة تياجو أزولاو من داخل منطقة الجزاء.

لكن الوداد رد في الدقيقة 59 بتسديدة رائعة من ركلة حرة أطلقها جلال دوادي.

لكن سرعان ما استعاد بترو أتليتكو زمام الأمور بتسديدة أرضية في الزاوية القريبة أطلقها يانو بيلميرو في الدقيقة 68 ليقتنص 3 نقاط ثمينة منحته الصدارة.

ويحل بترو أتليتكو ضيفا على مواطنه ساجرادا يوم الجمعة.

بينما يلعب الوداد بعد أسبوع ضد ضيفه الزمالك.