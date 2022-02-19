انتهت في إنجلترا - بالاس (0) (1) تشيلسي.. وأرسنال (2) (1) برينتفورد.. نهاية المباراتين

تابع مباشرة مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس × تشيلسي

نهاية المباراة

ق90. توغل رائع من زاها ولكنه يسدد بجانب المرمى

ق89. جووووووول قاتل لتشيلسي عن طريق حكيم زيشا

ق75. هدف ملغي لتشيلسي عن طريق حكيم زياش بسبب وجود حالة تسلل على روميلو لوكاكو في بداية الهجمة

نهاية الشوط الأول

ق20. جوايتا يتصدى لانفراد من نجولو كانتي

ق10. تسديدة قوية من أنطونيو روديجير وحارس كريستال بالاس يتألق

بداية المباراة

اضغط هنا لتتابع مباراة كريستال بالاس وتشيلسي دقيقة بدقيقة

أرسنال × برينتفورد

نهاية المباراة

ق93. جووول تقليص الفارق لبرينتفورد عن طريق نورجارد

ق78 جوووول ثاني لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق48. جووووول أول لأرسنال عن طريق سميث رو بتسديدة أرضية رائعة

نهاية الشوط الأول

ق13. هدف ملغي لأرسنال عن طريق أليكساندر لاكازيت

بداية المباراة

وهنا تابع مباراة أرسنال وبرينتفورد