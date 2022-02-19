انتهت في إنجلترا - بالاس (0) (1) تشيلسي.. وأرسنال (2) (1) برينتفورد.. نهاية المباراتين

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

هدف حكيم زياش مع تشيلسي أمام توتنام

تابع مباشرة مباراتين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كريستال بالاس × تشيلسي

نهاية المباراة

ق90. توغل رائع من زاها ولكنه يسدد بجانب المرمى

ق89. جووووووول قاتل لتشيلسي عن طريق حكيم زيشا

ق75. هدف ملغي لتشيلسي عن طريق حكيم زياش بسبب وجود حالة تسلل على روميلو لوكاكو في بداية الهجمة

نهاية الشوط الأول

ق20. جوايتا يتصدى لانفراد من نجولو كانتي

ق10. تسديدة قوية من أنطونيو روديجير وحارس كريستال بالاس يتألق

بداية المباراة

اضغط هنا لتتابع مباراة كريستال بالاس وتشيلسي دقيقة بدقيقة

أرسنال × برينتفورد

نهاية المباراة

ق93. جووول تقليص الفارق لبرينتفورد عن طريق نورجارد

ق78 جوووول ثاني لأرسنال عن طريق بوكايو ساكا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء

ق48. جووووول أول لأرسنال عن طريق سميث رو بتسديدة أرضية رائعة

نهاية الشوط الأول

ق13. هدف ملغي لأرسنال عن طريق أليكساندر لاكازيت

بداية المباراة

وهنا تابع مباراة أرسنال وبرينتفورد

الدوري الإنجليزي تشيلسي أرسنال
نرشح لكم
رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (0) مانشستر سيتي.. كانسيلو قريب من التعادل محمد صلاح: سعيد بتسجيل الهدف رقم 150.. وهذا ما يمكننا فعله في منافسة مانشستر سيتي فوز قاتل لتشيلسي على كريستال بالاس.. وأرسنال يواصل صحوته بالانتصار على برينتفورد في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره أمام نورويتش لفوز بثلاثية تشكيل الدوري الإنجليزي - محرز على مقاعد بدلاء سيتي.. والصفقات الجديدة تدعم توتنام رقم تاريخي لـ صلاح مع ليفربول بعد التسجيل أمام نورويتش تقرير: ماني يرفض الاحتفال بـ أمم إفريقيا في آنفيلد بسبب صلاح
أخر الأخبار
الدرجة الثانية - أسوان يهزم التليفونات وينفرد بصدارة مجموعة الصعيد 7 دقيقة | الدرجة الثانية
هدف رائع من سواريز.. أتلتيكو مدريد يضرب أوساسونا بثلاثية 15 دقيقة | الدوري الإسباني
رجل المباراة ورقم تاريخي.. ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول أمام نورويتش 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الإنجليزي - توتنام (1) - (0) مانشستر سيتي.. كانسيلو قريب من التعادل 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
محمد صلاح: سعيد بتسجيل الهدف رقم 150.. وهذا ما يمكننا فعله في منافسة مانشستر سيتي 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
فوز قاتل لتشيلسي على كريستال بالاس.. وأرسنال يواصل صحوته بالانتصار على برينتفورد 32 دقيقة | الدوري الإنجليزي
في ليلة تاريخية لـ صلاح.. ليفربول يقلب تأخره أمام نورويتش لفوز بثلاثية 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول - حمد إبراهيم يقترب من تدريب الإسماعيلي.. وموقف بيراميدز ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من كاف يجيب لـ في الجول.. هل تُبعد بطاقات كأس إفريقيا عبد المنعم أمام السنغال 2 تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال 3 فيفا يحدد موعد مباراتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 4 بعد التألق وتسجيل هدفين.. تريزيجيه يتحدث عن سر احتفاله الجديد