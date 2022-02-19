انتهت في إنجلترا - ليفربول (3)-(1) نورويتش

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

تابع مباشرة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق80: جوووووول الثالث من لويس دياز

ق67: جووووووول ثاني من صلاح

ق64: جوووول رائع من ساديو ماني بخلفية مزودجة

ق61: دخول تياجو ألكانتارا وأوريجي في مكان أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا

ق47: جووول أول لـ نورويتش بعد تسديدة قوية من راشيكا اصطدمت بـ جويل ماتيب وغيرت اتجاهها إلى مرمى أليسون

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 19: صلاح يمر بمهارة من دفاع نورويش ويسدد والدفاع يبعدها

ق 15: بوكي يهدر فرصة مؤكدة أمام ليفربول

ق 5: عرضية خطيرة من صلاح وتسيميكاس كاد يسجل الأول

ق 3: هدف ملغي في الدقيقة الثانية لنورويتش بداعي التسلل سجله راتشيسا.

ق 1: أليسون يبعد كرة عن مرمى لركنية.

انطلاق المباراة

ليفربول نورويتش الدوري الإنجليزي
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