انتهت في إنجلترا - ليفربول (3)-(1) نورويتش
السبت، 19 فبراير 2022 - 16:47
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة ليفربول ونورويتش سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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نهاية المباراة
ق80: جوووووول الثالث من لويس دياز
ق67: جووووووول ثاني من صلاح
ق64: جوووول رائع من ساديو ماني بخلفية مزودجة
ق61: دخول تياجو ألكانتارا وأوريجي في مكان أوكسليد تشامبرلين ونابي كيتا
ق47: جووول أول لـ نورويتش بعد تسديدة قوية من راشيكا اصطدمت بـ جويل ماتيب وغيرت اتجاهها إلى مرمى أليسون
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 19: صلاح يمر بمهارة من دفاع نورويش ويسدد والدفاع يبعدها
ق 15: بوكي يهدر فرصة مؤكدة أمام ليفربول
ق 5: عرضية خطيرة من صلاح وتسيميكاس كاد يسجل الأول
ق 3: هدف ملغي في الدقيقة الثانية لنورويتش بداعي التسلل سجله راتشيسا.
ق 1: أليسون يبعد كرة عن مرمى لركنية.
انطلاق المباراة