تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:15

كتب : FilGoal

محمد النني - أرسنال - مانشستر يونايتد

يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة بيرنتفورد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

وشارك النني آخر مرة بقميص الجنرز ضد مانشستر سيتي كبديل في الدقائق الأخيرة.

ويبدأ البرتغال سيدريك سواريش أساسيا في مركز الظهير الأيمن.

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وجاء تشكيل أرسنال:

حراسة المرمى: آرون رامسديل

الدفاع: سيدريك سواريش – بن وايت – جابريل ماجاليس – كيران تيراني

الوسط: توماس بارتي – جرانات تشاكا

أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – سميث رو

الهجوم: ألكسندر لاكازيت

ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.

بينما يحتل بيرنتفورد المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.

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