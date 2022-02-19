تشكيل أرسنال - النني على مقاعد البدلاء.. وسواريش أساسي أمام بيرنتفورد
السبت، 19 فبراير 2022 - 16:15
كتب : FilGoal
يجلس محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال في مواجهة بيرنتفورد في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
وشارك النني آخر مرة بقميص الجنرز ضد مانشستر سيتي كبديل في الدقائق الأخيرة.
ويبدأ البرتغال سيدريك سواريش أساسيا في مركز الظهير الأيمن.
وجاء تشكيل أرسنال:
حراسة المرمى: آرون رامسديل
الدفاع: سيدريك سواريش – بن وايت – جابريل ماجاليس – كيران تيراني
الوسط: توماس بارتي – جرانات تشاكا
أمامهما: بوكايو ساكا – مارتن أوديجارد – سميث رو
الهجوم: ألكسندر لاكازيت
🚨 TEAM NEWS!
🇵🇹 Cedric starts
💪 Xhaka and Partey in midfield
🔥 Saka x Smith Rowe#ARSBRE— Arsenal (@Arsenal) February 19, 2022
ويحتل أرسنال المركز السادس برصيد 39 نقطة من 22 مباراة.
بينما يحتل بيرنتفورد المركز الرابع عشر برصيد 24 نقطة.
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