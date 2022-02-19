مرموش يعود لقائمة شتوتجارت بعد غياب شهرين

عاد عمر مرموش لقائمة ناديه شتوتجارت بعد غياب شهرين.

ويجلس اللاعب المصري البالغ عمره 23 عاما على مقاعد بدلاء شتوتجارت أمام بوخوم اليوم السبت في الدوري الألماني.

وآخر لقاء شارك به مرموش مع شتوتجارت يعود إلى 18 ديسمبر الماضي حين خسر بهدف أمام كولن.

بعدها توقف الدوري الألماني بسبب انتصاف الموسم ثم اتجه مرموش للكاميرون للمشاركة مع الفراعنة في كأس إفريقيا 2021.

وشارك مرموش في 12 مباراة مع شتوتجارت في الموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

ويلعب مرموش في شتوتجارت معارا من فولفسبورج حتى نهاية الموسم.

ويمتد عقده مع فولفسبورج إلى 2023.