تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نورويتش.. وغياب أرنولد وفيرمينو

السبت، 19 فبراير 2022 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - إنتر ميلان وليفربول

يقود محمد صلاح هجوم ليفربول ويجاوره ساديو ماني ولويس دياز أمام نورويتش سيتي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.

ويجلس أندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء فيما يغيب ترينت ألكسندر أرنولد وربرتو فيرمينو عن المباراة.

وجاء تشكيل ليفربول:

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس

الوسط: جوردان هندرسون – نابي كيتا – أوكسلايد تشامبرلين

الهجوم: ساديو ماني – لويس دياز – محمد صلاح

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.

بينما يحتل نورويتش سيتي المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

تشكيل ليفربول الدوري الإنجليزي نورويتش سيتي محمد صلاح
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