تشكيل ليفربول - صلاح أساسي أمام نورويتش.. وغياب أرنولد وفيرمينو
السبت، 19 فبراير 2022 - 16:07
كتب : FilGoal
يقود محمد صلاح هجوم ليفربول ويجاوره ساديو ماني ولويس دياز أمام نورويتش سيتي في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي.
ويجلس أندرو روبرتسون على مقاعد البدلاء فيما يغيب ترينت ألكسندر أرنولد وربرتو فيرمينو عن المباراة.
وجاء تشكيل ليفربول:
حراسة المرمى: أليسون بيكر
الدفاع: جو جوميز – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – كوستاس تسيميكاس
الوسط: جوردان هندرسون – نابي كيتا – أوكسلايد تشامبرلين
الهجوم: ساديو ماني – لويس دياز – محمد صلاح
🔴 #LIVNOR 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🔴
Firmino is out with a muscle injury that is being assessed.— Liverpool FC (@LFC) February 19, 2022
ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 54 نقطة بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر.
بينما يحتل نورويتش سيتي المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.
نرشح لكم
إريكسن يعود للعب كرة القدم ويصنع هدفين في تعادل برينتفورد وديا مع رينجرز دي خيا: أستبعد الرحيل عن يونايتد.. وموسيقى الميتال تحفزني رانجنيك: هذا أفضل رد على مزاعم الانقسام داخل غرف ملابس مانشستر يونايتد ماجواير عن 138 ركنية دون طائل: إحصائية الركنيات محرجة.. وليدز كان محظوظا بهدفه الأول سانشو وبرونو لديكم.. مانشستر يضرب ليدز بالأربعة في يوم الأهداف النادرة انتهت في إنجلترا - ليدز (2)-(4) مانشستر يونايتد.. رباعية خارج الأرض تشكيل مانشستر يونايتد - رونالدو وبرونو أساسيان أمام ليدز.. ولينجارد يبدأ لأول مرة جورجينيو: تمنيت اللعب مع جوارديولا.. وكدت أنضم لناد إنجليزي آخر