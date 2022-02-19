مؤتمر إيهاب جلال: مواجهة زاناكو لن تكون سهلة.. ونريد مواصلة المشوار بكل قوة

قال إيهاب جلال المدير الفني لـ بيراميدز أن كل الظروف مهيأة لمواصلة سلسلة الانتصارات الأخيرة محليا وقاريا عندما يواجه زاناكو الزامبي في الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز غدا الأحد ضيفا على زاناكو الزامبي في الكونفدرالية لحساب المجموعة الأولى.

أوضح "زاناكو قوي وصاحب خبرة في البطولات الإفريقية، ومواجهته لن تكون سهلة خاصة وأنه يلعب بملعبه ووسط جماهيره".

وأضاف "في النهاية بيراميدز هدفه الأولي هو التربع على قمة المجموعة بدور المجموعات ثم مواصلة المسيرة حتى النهاية والسعي لتحقيق اللقب القاري".

وشدد "الانتصار على الأهلي طرابلس الليبي في القاهرة كان مهما للغاية كونه البداية، وحصد 3 نقاط في بداية المشوار أمر مهم والفريق حضر لزامبيا من أجل الانتصار الثاني والوصول للنقطة السادسة والصدارة، ومن ثم التفكير في المراحل الأخرى من البطولة".

وأشار "الفريق لديه مباريات قوية ومتتالية في وقت قليل، ومن الجيد الفوز محليا وقاريا في المباراتين الأخيرتين ومن المهم مواصلة المهمة والانتصار على زاناكو".

وأتم "هناك مواجهات أخرى هامة أمام البنك الأهلي في الدوري ثم الصفاقسي التونسي وأمر مهم جدا مواصلة المشوار بكل قوة، ونفس الرغبة والطموح".

واستهل بيراميدز مشواره بالفوز على أهلي طرابلس الليبي 2-1.

ويتصدر بيراميدز الترتيب برصيد 3 نقاط بالتساوي مع الصفاقسي التونسي.