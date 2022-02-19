انتهت في إفريقيا - بترو أتليتكو (2)(1) الوداد

السبت، 19 فبراير 2022 - 14:45

كتب : FilGoal

نادي الوداد البيضاوي

تابع مباشرة مباراة بترو أتليتكو والوداد اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

وتعادل بترو أتليتكو في الجولة الأولى ضد مضيفه الزمالك بينما فاز الوداد على ضيفه ساجرادا.

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نهاية المباراة

ق68: جوول لبترو أتليتكو عن طريق يانو من كرة بينية سدد أرضية قوية على يسار الحارس من داخل المنطقة

ق60: جوول التعادل للوداد جلال الدوادي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء على الجهة اليسرى.

ق56: تسديدة قوية لبترو يبعدها دفاع الوداد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41: تياجو ليال يسجل الهدف الأول لبترو بتسديدة رائعة من داخل المنطقة

ق33: تسديدة قوية من ميدي لاعب بترو لكن الكرة تمر بجوار القائم وتصبح ركلة ركنية

ق29: استراحة لشرب مياه

ق27: تسديدة قوية من جليسون لكن الكرة تمر بجوار قائم مرمى الوداد

ق24: الحكم يحذر مدرب الوداد بسبب اعتراضه

ق7: تمريرة عرضية من اليسار لبترو لكن الكرة تمر إلى ركلة مرمى

ق4: محاولة جديدة لبترو وتسديدة من اليسار لكن حارس الوداد يتصدى

ق2: انطلاقة من اليسار لبترو لكن الكرة تخرج إلى ركلة مرمى ودادية

ق1: سيطرة مبكرة لبترو أتليتيكو وتراجع للوداد في وسط ملعبه

بداية المباراة

دوري أبطال إفريقيا بترو أتليتكو الوداد
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