انتهت في إفريقيا - بترو أتليتكو (2)(1) الوداد
السبت، 19 فبراير 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة بترو أتليتكو والوداد اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.
وتعادل بترو أتليتكو في الجولة الأولى ضد مضيفه الزمالك بينما فاز الوداد على ضيفه ساجرادا.
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نهاية المباراة
ق68: جوول لبترو أتليتكو عن طريق يانو من كرة بينية سدد أرضية قوية على يسار الحارس من داخل المنطقة
ق60: جوول التعادل للوداد جلال الدوادي يسجل هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة مباغتة من خارج منطقة الجزاء على الجهة اليسرى.
ق56: تسديدة قوية لبترو يبعدها دفاع الوداد
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق41: تياجو ليال يسجل الهدف الأول لبترو بتسديدة رائعة من داخل المنطقة
ق33: تسديدة قوية من ميدي لاعب بترو لكن الكرة تمر بجوار القائم وتصبح ركلة ركنية
ق29: استراحة لشرب مياه
ق27: تسديدة قوية من جليسون لكن الكرة تمر بجوار قائم مرمى الوداد
ق24: الحكم يحذر مدرب الوداد بسبب اعتراضه
ق7: تمريرة عرضية من اليسار لبترو لكن الكرة تمر إلى ركلة مرمى
ق4: محاولة جديدة لبترو وتسديدة من اليسار لكن حارس الوداد يتصدى
ق2: انطلاقة من اليسار لبترو لكن الكرة تخرج إلى ركلة مرمى ودادية
ق1: سيطرة مبكرة لبترو أتليتيكو وتراجع للوداد في وسط ملعبه
بداية المباراة