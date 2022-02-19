انتهت في إفريقيا - المريخ (0)(0) صنداونز

تابع مباشرة مباراة المريخ وماميلودي صنداونز اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.

ويلعب المريخ مباراته الأولى في دور المجموعات بينما فاز صنداونز في الجولة الأولى على الهلال السوداني بهدف.

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نهاية المباراة

ق58: تسديدة قوية لصنداونز لكن الكرة تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: تسديدة رائعة من توني لاعب المريخ لكن تمر بجوار قائم صنداونز

ق44: فرصة جديدة ضائعة من صنداونز بعد تمريرة عرضية غير متقنة من لاكاي

ق34: شالوليلي يهدر هدفا لا يضيع للضيوف. حصل على الكرة من خطأ دفاعي لينفرد بالمرمى لكنه تباطأ لتضيع الفرصة

ق32: أمطار في ملعب السلام شمال القاهرة حيث المباراة

ق26: فرصة خطيرة تضيع من المريخ أبعدها بريان من على خط المرمى

ق18: فرصة هائلة ضائعة من صنداونز بعدما اخترق مودو منطقة جزاء المريخ لكنه سدد عاليا

ق14: تسديدة قوية لصنداونز يتصدى لها حارس المريخ. الفريق الجنوب إفريقي يقترب

ق9: ضغط قوي لصنداونز على دفاع المريخ

ق4: محاولة لصنداونز من اليمين لكن تمركز دفاعي جيد للمريخ

ق3: حذر مبكر وصنداونز يضغط عاليا على مضيفه المريخ

بداية المباراة