انتهت في إفريقيا - المريخ (0)(0) صنداونز
السبت، 19 فبراير 2022 - 14:45
كتب : FilGoal
تابع مباشرة مباراة المريخ وماميلودي صنداونز اليوم السبت في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2021-2022.
ويلعب المريخ مباراته الأولى في دور المجموعات بينما فاز صنداونز في الجولة الأولى على الهلال السوداني بهدف.
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نهاية المباراة
ق58: تسديدة قوية لصنداونز لكن الكرة تمر بجوار القائم
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46: تسديدة رائعة من توني لاعب المريخ لكن تمر بجوار قائم صنداونز
ق44: فرصة جديدة ضائعة من صنداونز بعد تمريرة عرضية غير متقنة من لاكاي
ق34: شالوليلي يهدر هدفا لا يضيع للضيوف. حصل على الكرة من خطأ دفاعي لينفرد بالمرمى لكنه تباطأ لتضيع الفرصة
ق32: أمطار في ملعب السلام شمال القاهرة حيث المباراة
ق26: فرصة خطيرة تضيع من المريخ أبعدها بريان من على خط المرمى
ق18: فرصة هائلة ضائعة من صنداونز بعدما اخترق مودو منطقة جزاء المريخ لكنه سدد عاليا
ق14: تسديدة قوية لصنداونز يتصدى لها حارس المريخ. الفريق الجنوب إفريقي يقترب
ق9: ضغط قوي لصنداونز على دفاع المريخ
ق4: محاولة لصنداونز من اليمين لكن تمركز دفاعي جيد للمريخ
ق3: حذر مبكر وصنداونز يضغط عاليا على مضيفه المريخ
بداية المباراة