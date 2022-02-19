تشكيل دوري أبطال إفريقيا - شالولي يقود صنداونز.. وثنائي في هجوم المريخ

يقود بيتر شالولي هجوم صندوانز الجنوب إفريقي في مواجهة المريخ السوداني، بينما يبدأ النيجيري توني أدجوماريجوي بجوار رمضان عجب في هجوم الأحمر السوداني.

ويلتقي الفريقان على ملعب الأهلي we السلام في إطار الجولة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان صنداونز قد استهل مشواره بالفوز على الهلال بهدف دون رد.

بينما تأجلت مباراة المريخ مع الأهلي لمشاركة الأخير في كأس العالم للأندية 2021.

تشكيل صنداونز:

حراسة المرمى: دينيس أونيانجو.

الدفاع: خوليسو موداو - روشين دي ريوك – بريان أونيانجو – ليلي لاكاي.

الوسط: ريفالدو جويتزي – أنديلي جالي.

أمامهما: إروين سافاديرا –- ثيمبا زواني - برادلي رالاني

الهجوم: بيتر شالولي

تشكيل المريخ:

حراسة المرمى: منجد النيل

الدفاع: بخيت خميس – مصطفى خرشوم – عماد علي – أحمد أدم

الوسط: ضياء محجوب – محمد الرشيد – عمار تيفور - الجازولي نوح

الهجوم: توني أدجوماريجوي – رمضان عجب

ويتصدر صنداونز الترتيب برصيد 3 نقاط، يليه الأهلي والهلال برصيد نقطة واحدة، بينما يأتي المريخ أخيرا بدون رصيد.