دوري أبطال إفريقيا - بعد الخسارة من الرجاء.. وفاق سطيف يعلن إيقاف ثنائي الفريق

قرر نادي وفاق سطيف الجزائري إيقاف الثنائي أكرم جحنيط وبن بلعيد أمين وعدم سفرهما إلى جنوب إفريقيا وإحالتهما إلى المجلس التأديبي.

وخسر وفاق سطيف أمس بنتيجة 1-0 على أرضه بهدف دون رد أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

وقال نبيل الكوكي المدير الفني قد صرّح عقب نهاية اللقاء أمس: "هناك أمور حدثت، قبل المباراة، وهي أمور يجب ألا تحدث قبل مباراة كبيرة.. ولن أنشر الغسيل".

ولم يُعلن سبب إيقاف الثنائي بعد.

وجاء بيان مجلس إدارة وفاق سطيف:

قرر مجلس إدارة وفاق سطيف إحالة الثنائي أكـرم جحنيط وبـن بلعيد أمين على المجلس التأديبي بعد العودة من جنوب إفريقيا وهما غير معنيان بالسفرية وكما تقرر انزالهما للتدرب مع فريق الرديف بدايـة مـن يـوم الأحد ويبقي القرار ساري المفعول إلى غاية مثولهما أمام المجلس الذي سيتم تحديد تاريخه لاحقا كما تم توجيه أخر إنذار لباقي اللاعبين المتسببون في هاته المشاكل وكل من يتطاول على نادي وفاق سطيف الذي هو أكبر من أي مسير وأي لاعب، كمـا تقـرر تدوين أي غياب عن التدريبات من طرف محضر قضائي

للعلـم فـإن الاتفاق المبرم بين اللاعبين والإدارة ينص على تسوية منح المباريات بعد كل 5 مباريات وهو الاتفاق الذي أحترم حيث قامت إدارة النادي بتسوية منح المباريات قبل لقاء الرجاء وذلك لوضعهم في أحسن الظروف رغم أن النتائج في البطولة لا ترقى لتطلعات أنصار النادي ولا اسم الفريق.

جميع مباريات المجموعة انتهت بنتيجة 1-0، فاز الرجاء مرتين بنفس النتيجة، وكذلك أمازولو ووفاق سطيف، فيما خسر هورويا بنفس النتيجة مرتين أيضا.

وأصبح الترتيب كالآتي: الرجاء في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه أمازولو متساويا مع وفاق سطيف برصيد 3 نقاط لكل فريق.