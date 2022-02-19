موسيماني: أين الوقت لـ دوري السوبر؟ الأهلي لديه طائرة خاصة لكن الآخرين سيعانون في السفر

تساءل بيتسو موسيماني مدرب الأهلي كيف سيستطيع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تدشين دوري السوبر الإفريقي في ظل ازدحام رزنامة المباريات بسبب كثرة البطولات.

وأعلن كاف أنه بصدد إنشاء بطولة جديدة يشارك فيها أبرز أندية القارة وسيزداد فيها عدد المباريات وستقسم الفرق وفقا لمناطقها الجغرافية. (طالع النظام بالضغط هنا)

وعلق موسيماني على الأمر بالقول لاتحاد الصحفيين الكرويين في جنوب إفريقيا وفقا لما نشره موقع iDiski Times الجنوب إفريقي:"أود معرفة نظام البطولة، أحتاج شخصا يفسر لي دوري السوبر. لا أعرف كيف ومتى سنلعبها. بوجود كأس العرب، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس العالم، أين ستضع دوري السوبر؟".

وأضاف "أتفهم المنافع الاقتصادية، وأرى أن مواجهة الفرق الكبيرة لبعضها البعض أمر جيد، لكن ماذا عن السفر؟ أندية جنوب القارة ستعاني لأن معظم الفرق القوية توجد في الشمال. يوجد الرجاء والوداد والأهلي والزمالك والترجي والصفاقسي، وعاد وفاق سطيف، وهناك شبيبة القبائل".

واستمر "هذه الأندية الثمانية لابد أن تشارك، ولو البطولة بمشاركة 16 فريقا، نصف الأندية ستكون في شمال إفريقيا، كيف سيسافر من في الجنوب؟ محظوظون في الأهلي، نسافر بطائرتنا الخاصة، لكن مع ماميلودي صنداونز كنت أسافر مع الجميع، الأمر صعب".

وواصل "لو قُسمت الأندية وفقا للمناطق، سيكون صنداونز صاحب أفضلية كبيرة لأنه القوى الوحيدة في الجنوب. دعهم يلعبون هنا مع الكبار، لنواجههم، ليقعوا في مجموعة واحدة مع الزمالك والوداد والترجي، هذا هو دوري السوبر".

وأردف "الأمر أشبه بتمثيل قارة في كأس العالم للأندية. الفريق الذي يمثل أوقيانوسيا سيضمن مكانه في مونديال الأندية من هذه القارة، لكن الدوريات قوية في أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية".

وأتم "أتذكر لاعبا أرجنتينيا في النادي النيوزيلندي الذي واجهته في المونديال مع صنداونز، أعتقد أنه شارك في مونديال الأندية 8 مرات لأن فريقه كان القوى الوحيدة في أستراليا، لا توجد كرة هناك".

موسيماني (57 عاما) أحد أفضل مدربي القارة توج بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات، في 2016 مع صنداونز و2020 و2021 مع الأهلي.

وحصل على الميدالية البرونزية مع الأهلي في آخر نسختين من مونديال الأندية.

ويأمل موسيماني الفوز بلقب الأبطال للموسم الثالث على التوالي، وهو إنجاز لم يحققه أي ناد عبر تاريخ البطولة الإفريقية.