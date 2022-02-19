رئيس نادي الداخلية لـ في الجول: استعداد خاص للقاء الزمالك.. وأتمنى أن يكون موعد المباراة جيدا

أوضح عثمان الدسوقي رئيس نادي الداخلية أن الفريق سيستعد جيدا لمباراة الزمالك في دور الـ 32 من كأس مصر، بعدما أسفرت القرعة عن مواجهة الفريقين.

أسفرت قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 2021-2022، عن مواجهات سهلة للكبار، ومواجهتين قويتين بين فرق الدوري الممتاز. (طالع التفاصيل)

وقال عثمان الدسوقي رئيس النادي لـ FilGoal.com: "مواجهة نستعد لها جيدا أمام الزمالك صاحب التاريخ الكبير".

وأضاف "ننافس في دوري الدرجة الثانية ونحن في الصدارة حاليا بعد الجولة 19 ولكن مطمئن لأننا في الدوري نخوض مباراة كل أسبوع وهذا جيد".

وأردف "سيتم تحديد موعد مباريات الأندية التي تشارك في البطولات الإفريقية فأتمنى أن يكون موعد المباراة في توقيت جيد لا يؤثر علينا بدنيا نظرا للمنافسة القوية في مجموعة القاهرة".

ويتصدر الداخلية ترتيب مجموعة القاهرة من الدرجة الثانية بعد مرور 19 جولة برصيد 44 نقاط بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وواصل "كل مباراة لها ظروفها نتمنى أن نحقق الفوز على الزمالك".

وأوضح "ضممنا خمس صفقات في يناير: استعارة أحمد بحبح، والتعاقد مع أحمد حسين وأحمد عبد الرحمن وأحمد توتي وأحمد السباعي".

وأتم "نخوض مبارياتنا على ملعب اتحاد الشرطة ومباراة الكأس على ستاد القاهرة وهما ملعبين مختلفين، سيكون لها استعداد خاص عندما يتم تحديد موعدها".

وتفوق الداخلية على الغابة ثم كسكادا ثم الإعلاميين للوصول لدور الـ 32 من كأس مصر.

تقام مباريات دور الـ32 من كأس مصر في الفترة من 11 إلى 15 من مارس المقبل.

ولم تستكمل بعد مباريات الموسم الماضي من كأس مصر إذ توقفت المسابقة عند دور ربع النهائي.

ويعد الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة من المسابقة 2019-2020 بالفوز على طلائع الجيش في النهائي بركلات الترجيح.

ويُعد الأهلي حامل اللقب القياسي برصيد 37 لقبا، يليه الزمالك بـ 27 لقبا ثم الاتحاد والترسانة برصيد 6 ألقاب لكل فريق.