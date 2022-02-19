جوارديولا: حاولنا ضم كين 4 مرات

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه سعى بشدة للتعاقد مع هاري كين نجم توتنام لكن محاولاته باءت بالفشل.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"حاولنا، لكن توتنام رفض بشدة".

وأضاف "حين يحدث ذلك مرتين، ثلاثة، أربعة مرات، انتهى الأمر".

وأتم "لم أشعر بخيبة أمل من الأمور التي لم يقدر عليها النادي في سوق الانتقالات، لم أخلق مشكلة بسبب ذلك".

وسعى سيتي لانتداب قائد إنجلترا لكن فريق سبيرز رفض التفريط في نجمه البالغ عمره 28 عاما.

ويستضيف سيتي فريق توتنام اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة يأمل فيها رجال جوارديولا تعزيز صدارتهم لترتيب الدوري، بينما توتنام الثامن يسعى لتحسين مركزه.