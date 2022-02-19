طبيب الهلال السوداني: نشكر أبو عبلة على إسعافه الفوري لياسر مزمل
السبت، 19 فبراير 2022 - 11:04
كتب : FilGoal
وجه أحمد العابد طبيب فريق الهلال السوداني الشكر إلى أحمد أبو عبلة نظيره في الأهلي على إسعاف الأخير للاعب ياسر مزمل بعد سقوطه في مباراة الناديين يوم الجمعة.
وفي الدقيقة 18 من زمن اللقاء الذي خلا من الأهداف سقط لاعب الهلال أرضا ليسرع أبو عبلة إلى إسعافه.
وقال العابد عبر قناة أون تايم سبورتس 2:"اعتقدنا أن مزمل ابتلع لسانه، لكن الإصابة لم تكن كذلك".
وواصل "نشكر الطبيب أحمد أبو عبلة على موقفه الذي يعكس الروح الرياضية بين الفريقين".
وحصد الأهلي نقطة في مباراته الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
ويستضيف الأهلي فريق مصر للمقاصة يوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.
وبعد 4 أيام يواجه ضيفه ماميلودي صنداونز في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.
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