مواعيد مباريات اليوم 19 فبراير 2022.. الزمالك في إفريقيا والسبت الممتاز في أوروبا

السبت، 19 فبراير 2022 - 10:11

كتب : FilGoal

الزمالك - سموحة

يوم حافل عربيا وإفريقيا وعالميا، إنه السبت الممتاز.

FilGoal.com يستعرض أبرز مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم السبت 8 أكتوبر 2022.

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دوري أبطال إفريقيا

في الثالثة عصرا تذاع عبر بي إن سبورتس 3، مباراة المريخ وصنداونز ضمن مجموعة الأهلي.

وفي نفس التوقيت مباراة بترو أتليتكو والوداد عبر بي إن سبورتس 4.

وفي السادسة مساءً يلتقي الزمالك مع ساجرادا وتذاع عبر بي إن سبورتس 3.

وختاما في التاسعة مساءً يلتقي شباب بلوزداد مع الترجي وتذاع عبر نفس القناة.

الدوري الإنجليزي

تبدأ مباريات الجولة 26 بمواجهة تجمع وست هام بنيوكاسل يونايتد في الثانية والنصف ظهرا وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي الخامسة مساءً يلتقي ليفربول مع نورويتش سيتي وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

وفي نفس التوقيت يحل تشيلسي ضيفا على كريستال بالاس وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 2.

وعلى بي إن سبورتس بريميوم 3 تذاع مباراة أرسنال ضد برينتفورد.

وفي السابعة والنصف مساءً يلتقي مانشستر سيتي مع توتنام في قمة الجولة وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

يستضيف ريال مدريد ضيفه ألافيس في العاشرة مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

يحل ميلان ضيفا على ساليرنتيانا وتذاع عبر قناة الدوري الإيطالي على يوتيوب وتبدأ المباراة في العاشرة إلا الربع.

الدوري الفرنسي

يحل باريس سان جيرمان ضيفا على نانت وتذاع المباراة في العاشرة مساءً على بي إن سبورتس بريميوم 1.

مواعيد مباريات اليوم
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مواعيد مباريات اليوم 19 فبراير 2022.. الزمالك في إفريقيا والسبت الممتاز في أوروبا 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
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