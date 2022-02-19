في الجول يكشف – 3 أسباب وراء خطة تطوير عناصر إدارات اتحاد الكرة

بعد سنوات من الثبات في الأسماء، بدأ مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد، خطة تطوير لإداراته وضم أسماء وعناصر جديدة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن هناك ثلاثة أسباب وراء خطة تطوير عناصر إدارات اتحاد الكرة.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـFilGoal.com: "مجلس إدارة اتحاد الكرة وضع خطة تطوير شاملة لجميع إداراته ولجانه تعتمد على إعادة هيكلة لوجود أكثر من سبب، منها الرغبة في الدفع بعناصر جديدة تكون أكثر قدرة على مواكبة ما يتطلبه العصر الحالي من مهارات تتعلق بالجانب التقني والتكنولوجي".

وأضاف "السبب الثاني هو الرغبة في تقليل العمالة الزائدة، خاصة وأن الكثير من الأسماء التي تقرر الاستغناء عنها، معظمها تجاوز سن المعاش وتتقاضى مرتبات كبيرة على ما يقدم من أعمال، وهو ما كان يثقل كاهل الاتحاد ماديا".

وأتم "وأخيرا، فإن بعض الأسماء الراحلة، محسوبة بشكل مباشر على إدارات وشخصيات سابقة كانت تتولى زمام الأمور في الاتحاد".

وحسبما علم FilGoal.com فإن اتحاد الكرة بدأ مناقشة أسماء مرشحين لخلافة الراحلين، وكانت إدارة الإعلام على أولوية هذا الأمر بعد أن تقرر تقديم الشكر لـ أسامة إسماعيل وتم وضع تصور شامل لتطوير المنظومة.