وكيله: طارق حامد جدد 3 مرات لـ الزمالك فلماذا لم يتمارض؟ والبعض يروج لشائعات كوميدية

نفى أحمد يحيى وكيل أعمال طارق حامد نجم الزمالك بأن يكون اللاعب يتعمد الغياب عن مباريات فريقه، مشددا بأنه يعاني من إصابة بالفعل.

وقال أحمد يحيى في تصريحات لقناة بي إن سبورتس 2: "طارق حامد جدد حوالي ثلاث مرات مع الزمالك من قبل، هل سبق وتمارض قبل أي تجديد؟ لم يحدث".

وأضاف "هو لاعب صريح وواضح ولا يفتعل مثل تلك الأمور. طارق لم يجلس مع مسؤولي الزمالك للتجديد حتى الآن ولا أنا من الأساس. هو لاعب محترم ولم يفعل ذلك، ولن يفعل طبعا".

وكيل طارق حامد أكمل "الانتخابات انتهت قبل أيام، ومن المفترض أن نجلس مع مسؤولي الزمالك خلال الفترة المقبلة للتجديد".

واستمر "البعض يتحدث عن توقيع طارق حامد لفريق آخر في التجمع وهكذا، أيعقل مثلا أنه إذا أراد التوقيع، أن يوقع في مكان مزدحم ووسط الناس؟ مسؤولو بيراميدز في زامبيا أساسا فكيف يقال أنه وقع لهم ومتى؟ غير صحيح طبعا".

يحيى واصل "طارق حامد يملك عروضا من أندية كثيرة طبعا، لكن هذا لا يعني أنه سيرحل. هو لاعب مهم وإذا أتيح لأي نادي ضمه فسيفعل، هذا طبيعي والعروض لا تنتهي، لكن هذا لا يعني أنه سيرحل أو يريد الرحيل".

وينتهي تعاقد طارق حامد (33 عاما) مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، ويحق له حاليا التوقيع لأي فريق.

نجم الزمالك يغيب عن الفريق منذ قرابة الشهر بسبب إصابة في الركبة، مع محاولات لتجهيزه قبل المباراة المقبلة للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.