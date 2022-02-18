دوري أبطال إفريقيا – مجموعة الـ 1-0.. أمازولو يكتب التاريخ والرجاء يعود بفوز ثمين أمام وفاق سطيف

عاد الرجاء المغربي بفوز ثمين على وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد، فيما حقق أمازولو الجنوب إفريقي فوزه الأول تاريخيا في الأدوار الرئيسية بالفوز على هورويا كوناكري الغيني بنفس النتيجة لحساب المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

جميع مباريات المجموعة انتهت بنتيجة 1-0، فاز الرجاء مرتين بنفس النتيجة، وكذلك أمازولو ووفاق سطيف، فيما خسر هورويا بنفس النتيجة مرتين أيضا.

وأصبح الترتيب كالآتي: الرجاء في الصدارة برصيد 6 نقاط، يليه أمازولو متساويا مع وفاق سطيف برصيد 3 نقاط لكل فريق.

فيما يتذيل بطل غينيا الترتيب بدون رصيد.

ويستضيف الرجاء في الجولة المقبلة هورويا، بينما يحل وفاق سطيف ضيفا على أمازولو.

الرجاء بالعلامة الكاملة في صدارة المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا. #في_إفريقيا pic.twitter.com/vM8UZyeheK — FilGoal (@FilGoal) February 18, 2022

وفاق سطيف × الرجاء

في الدقيقة التاسعة أهدر أصحاب الأرض فرصة التقدم مبكرا بعد عرضية أرضية من الجهة اليمنى لكن التسديدة مرت بمحاذاة خط المرمى إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 17 تصدى زكريا بوحلفاية حارس الفريق الجزائري لركلة حرة مباشرة بنجاح.

وفي الشوط الثاني جاءت رأسية عبد الرحيم دغموم سهلة في يد مروان فخر حارس مرمى الرجاء في الدقيقة 58.

وقبل 20 دقيقة من نهاية اللقاء استغل محمد زريدة كرة طولية وسدد من داخل منطقة الجزاء من فوق الحارس مسجلا هدف اللقاء الوحيد.

وكاد البديل زبير مطراني أن يسجل التعادل في الدقيقة 85 بعد ركنية على الزاوية القريبة لكن رأسيته ارتطمت بعارضة مروان فخر.

⏱️ 𝐅𝐔𝐋𝐋 𝐓𝐈𝐌𝐄! 🇩🇿 @essetifienne 0-1 @RCAofficiel 🇲🇦 The Moroccan side makes it two wins in a row after clinching the 3️⃣ points away at 5 July stadium! 🌟#TotalEnergiesCAFCL | #ESSRCA pic.twitter.com/QHUQnYNGLS — TotalEnergies CAFCL - TotalEnergies CAFCC 🏆 (@CAFCLCC) February 18, 2022

أمازولو × هورويا كوناكري

تقدم أمازولو بالهدف الأول والوحيد في اللقاء عن طريق لوفويو ميميلا الذي حول سلسلة من التمريرات الأرضية السريعة بالكعب في مرمى كوناكري على طريقة رابح ماجر في الدقيقة 31.

لوفويو ميميلا لاعب أمازولو يسجل بالكعب أمام هورويا الغيني⚽🔥 pic.twitter.com/7nRNbgV90j — FilGoal (@FilGoal) February 18, 2022

هدف هو الأول تاريخيا لأمازولو في الأدوار الرئيسية من دوري أبطال إفريقيا.

في الشوط الثاني، سعى الضيوف لإدراك التعادل، أبو مانجيو كامارا سدد كرة مباغتة مستفيدا من خطأ دفاعي لكنه كرته ارتطمت بالعارضة، وتابعها خاديم دياو لكن كرته مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 49.

وأطلق سيبي بافور تسديدة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في منتصف المرمى تصدى لها الحارس بقبضة يده مبعدا الكرة عن المرمى.

فوز هو الأول لأمازولو في تاريخه بدوري الأبطال بعدما أقصى مازيمبي من الدور التمهيدي.

وأصبحت تلك الخسارة الثانية لهورويا كوناكري أمام الفرق الجنوب إفريقية في دوري أبطال إفريقيا.