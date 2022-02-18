خبر في الجول – أبو تريكة ووائل جمعة يشاركان مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب السنغال قبل لقاء مصر
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 22:54
كتب : محمد الجزار
يشارك محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق ووائل جمعة مدير الفراعنة الحالي مع أساطير إفريقيا في افتتاح ملعب ديامناديو السنغالي.
وحسبما علم FilGoal.com فإن الملعب سيتم افتتاحه في الـ22 من شهر فبراير الجاري في مباراة تقام بين نجوم السنغال وأساطير إفريقيا والذي سيضم بين صفوفه أبو تريكة ووائل جمعة.
ويعد ذلك الملعب الذي يتواجد في العاصمة السنغالية، داكار، هو الذي سيستضيف مواجهة السنغال ضد مصر في إياب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويتسع الملعب لـ50 ألف متفرج وتم إنشائه بتكلفة بلغت 238 مليون يورو.
ويواجه منتخب مصر منافسه السنغال في الـ25 من شهر مارس المقبل في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات قبل أن يلتقيا في داكار في الـ29 من الشهر ذاته في داكار.
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا – مجموعة الـ 1-0.. أمازولو يكتب التاريخ والرجاء يعود بفوز ثمين أمام وفاق سطيف انتهت في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(1) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا تقرير: إيتو يريد ريجوبر سونج مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون تعديل مواعيد مباريات إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022 مدرب الهلال: لم نوفق أمام بطل إفريقيا.. لعبنا لإسعاد الجماهير الغائبة مؤتمر كارتيرون: اللعب في أنجولا صعب.. وسبق لنا الفوز على نفس الملعب طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابتي محمد عبد المنعم وطاهر ضد الهلال عبد الحفيظ: التعادل مع الهلال نتيجة مقبولة.. ويجب تواجد الفيديو منذ بداية البطولة