انتهت في إفريقيا - وفاق سطيف (0)-(1) الرجاء.. أمازولو (1)-(0) هورويا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة وفاق سطيف الجزائري والرجاء المغربي ضمن مباريات المجموعة الثانية من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الرجاء قد فاز بهدف دون رد على أمازولو الجنوب إفريقي وبنفس النتيجة فاز وفاق سطيف على هورويا كوناكري.

وفي نفس الوقت ونفس المجموعة تبدأ مباراة أمازولو الجنوب إفريقي وهورويا كوناكري الغيني.

وفاق سطيف الجزائري × الرجاء المغربي

انتهت

ق 85: رأسية من زبير مطراني ترتطم بعارضة الرجاء والتعادل يضيع

ق 70: جووووووول أوووووول للرجاء.. كرة طولية تصل إلى عمق منطقة الجزاء يسددها محمد زريدة من فوق الحارس مسجلا الهدف الأول.

ق 58: رأسية سهلة من لاعب وفاق سطيف سهلة في يد الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 17: ركلة حرة مباشرة للرجاء يبعدها الحارس بقبضة يده بنجاح.

ق 9: عرضية أرضية من الجهة اليمنى وتسديدة ضعيفة تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

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أمازولو الجنوب إفريقي × هورويا كوناكري الغيني

انتهت

ق 83: تسديدة صاروخية من سيبي بافور لاعب هورويا يتصدى لها الحارس بقبضة يده.

ق 49: تسديدة كامارا ترتطم بعارضة أمازولو ومتابعة على الطائر من خاديم دياو تمر بجوار القائم

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 31: جوووول أووول في اللقاء.. سلسلة من التمريرات تصل إلى منطقة جزاء الخصم وعرضية أرضية إلى لوفويو ميميلا الذي سدد بالكعب.

بداية اللقاء

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