تعديل مواعيد مباريات إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022

تقرير: إيتو يريد ريجوبر سونج مديرا فنيا لمنتخب الكاميرون

تعديل موعد إياب مباراة مصر والسنغال

مصدر من كاف لـ في الجول: تونس ومالي يعترضان على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال

اتحاد الكرة يكشف موقف الحضور الجماهيري ضد السنغال.. وخطوات تأجيل مباراة الإياب

مصدر من كاف لـ في الجول: 4 منتخبات اعترضوا على مواعيد المرحلة النهائية لتصفيات المونديال

استفتاء رابطة المحترفين: 75% من لاعبي العالم يريدون المونديال كل 4 سنوات

مصدر من المنتخب لـ في الجول: نفكر في التقدم بطلب لـ فيفا لتعديل موعد مواجهتي السنغال

مصدر من كاف لـ في الجول: مواعيد تصفيات كأس العالم ليست نهائية.. وتحفظ بعض المنتخبات