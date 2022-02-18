تعديل مواعيد مباريات إياب المرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022
الجمعة، 18 فبراير 2022 - 20:27
كتب : FilGoal
أعلنت اتحادات الجزائر والمغرب وتونس عن المواعيد الجديدة لمباراة الإياب للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم 2022.
وكان الاتحاد المصري قد أعلن تعديل موعد مباراة الإياب أمام السنغال. (طالع التفاصيل)
وجاءت المواعيد الجديدة كالتالي:
الجزائر × الكاميرون
الذهاب: الجمعة 25 مارس في ملعب جابوما بمدينة دوالا بالكاميرون
الإياب: الثلاثاء 29 مارس في ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة بالجزائر
تونس × مالي
الذهاب: الجمعة 25 مارس في باماكو عاصمة مالي
الإياب: الثلاثاء 29 مارس على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس بالعاصمة التونسية.
المغرب × الكونغو الديموقراطية
الذهاب: الجمعة 25 مارس بملعب الشهداء بكينشاسا في عاصمة الكونغو الديموقراطية
الإياب: الثلاثاء 29 مارس 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء.
ولم يعلن بعد الاتحادين النيجيري أو الغاني تعديل موعد مباراة الإياب مثل المباريات الأربع السابقة.