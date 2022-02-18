مدرب الهلال: لم نوفق أمام بطل إفريقيا.. لعبنا لإسعاد الجماهير الغائبة

الجمعة، 18 فبراير 2022 - 19:59

كتب : محمد عبد العظيم

جواو موتا - المدير الفني لـ الهلال السوداني

يرى جواو موتا مدرب الهلال السوداني بأن فريقه خاض مباراة قوية أمام الأهلي، لكن غاب عنهم التوفيق.

الأهلي تعادل مع الهلال بلا أهداف في أم درمان اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وقال جواو موتا في تصريحات نقلها موقع الهلال الرسمي: "لعبنا مباراة كبيرة أمام بطل آخر نسختين من دوري أبطال إفريقيا، لكن لم يحالفنا التوفيق أمام المرمى في إنهاء الهجمات".

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وأضاف "نحن في مرحلة بناء، ولكننا سنواصل القتال فيما تبقى من مباريات بالمجموعة. وسنخوض كل مباراة بهدف الفوز، واللاعبون قدموا مباراة كبيرة اليوم".

مدرب الهلال أكمل "كرة القدم تغيرت ولم يعد هناك وظيفة محددة لكل لاعب. ندفع باللاعب الأجهز، والتغييرات تكون لثلاثة أسباب. إصابة، أو انخفاض المستوى، أو لتغيير استراتيجية اللعب".

وأتم "لعبنا بهدف إسعاد الجماهير التي غابت عن اللقاء، لكنها دائما ما ستكون محل اهتمامنا".

وحصل الهلال على نقطته الأولى في المجموعة بعد الخسارة أمام ماميلودي صنداونز في الجولة الأولى، فيما يملك الأهلي مباراة مؤجلة أمام المريخ.

دوري أبطال إفريقيا الهلال جواو موتا
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